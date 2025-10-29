Il Lido diventa un maxi-parcheggio per Suv: ira degli ambientalisti

Una lunga fila di Suv parcheggiati sull’arenile del Lido, a pochi metri dal mare, ha acceso la polemica. Le immagini dei fuoristrada schierati davanti alle barche a vela e al faro del porto sono circolate sui social nel pomeriggio di domenica, suscitando indignazione e stupore tra i cittadini. A segnalare l’episodio è l’associazione ambientalista La Lupus in Fabula, che in un comunicato firmato dal vicepresidente Claudio Orazi ha criticato l’autorizzazione concessa dall’Ufficio Demanio del Comune di Fano agli organizzatori della Tirreno Adriatica Land Rover Experience.

"La legge è uguale per tutti – scrive Orazi – ma nel nostro Paese i privilegi sembrano la norma. Quali diritti vantano i conducenti di potenti fuoristrada rispetto agli altri cittadini? Non potevano parcheggiare nei normali stalli pubblici del Lido o della Sassonia e raggiungere il ristorante a piedi come chiunque altro?". Secondo La Lupus in Fabula, il peso di una trentina di Suv sulla sabbia non è irrilevante: "Le spiagge non sono strade – prosegue Orazi – e oltre ai motivi assicurativi ci sono ragioni ecologiche. L’ingombro dei mezzi compatta il terreno in modo irreversibile, distruggendo microhabitat e nidi". L’associazione ricorda anche i precedenti di eventi motoristici come Sapori e Motori, che si svolgevano sulla stessa spiaggia: "Se allora si gridò allo scandalo – sottolinea – la sosta dei Suv non è meno disdicevole, anche se di minor impatto".

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore al Turismo Alberto Santorelli, che ha difeso la scelta dell’amministrazione e attaccato duramente l’associazione ambientalista. "È davvero sorprendente – ha dichiarato – come la Lupus in Fabula utilizzi il tema ambientale solo come terreno politico, piegando le proprie battaglie a convenienza. Stavolta lo fa attaccando un evento internazionale che ha portato a Fano equipaggi e visitatori da tutta Italia". Santorelli parla di "incoerenza e matrice politica" nelle critiche dell’associazione e ricorda che la stessa non ha mai espresso apprezzamento per la cancellazione della strada di Gimarra, "un’opera che avrebbe sbancato una collina intera, alterando in modo irreversibile il paesaggio".

Quanto alla sosta dei Suv, precisa che "l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Demanio del Comune è stata temporanea, limitata a poche ore e pienamente conforme alle disposizioni di legge. I veicoli non hanno percorso né danneggiato la spiaggia, ma sostato su un tratto sabbioso già stabilizzato e privo di vegetazione dunale o valore naturalistico". "Noi – conclude l’assessore – continueremo a tutelare il territorio con i fatti, non con i comunicati: difendendo il paesaggio, rispettando le regole e promuovendo Fano nel panorama nazionale. Perché l’ambiente si difende con coerenza, non con l’attivismo da tastiera".

Tiziana Petrelli