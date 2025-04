Il lupo: tanto si parla, poco si sa

‘Conoscere il lupo, un animale di cui molto si parla ma poco si sa’. E’ il titolo dell’incontro in programma per stasera alle 21 alla biblioteca di San Michele al Fiume. Considerato che anche in Valcesano gli avvistamenti di lupi sono in crescita, il consigliere comunale Sauro Bigelli ha organizzato questa tappa d’informazione su come si comporta e come occorre relazionarci con questo affascinante e intelligente predatore. I relatori saranno Ciro Manente, presidente dell’Associazione ‘Popoli & Lupi’ e il tenente colonnello Michele D’Angelo, comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale dei carabinieri.