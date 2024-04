Affari tuoi: un mese in tv con Amadeus, poi il finale sfortunato. Il racconto

San Michele Al Fiume (Pesaro e Urbino) 5 aprile 2024 - "Oggi è la mia giornata", ha detto ad Amadeus prima dell'ingresso del figlio Francesco, campione di motocross, con cui ha partecipato al gioco nella puntata di mercoledì sera. Peccato che per Patrizio di San Michele al Fiume, frazione di Mondavio, 'Affari Tuoi' abbia preso una piega davvero sfortunata, facendoli tornare a casa a mani vuote.

"Ho un metodo e un obiettivo", aveva detto cominciando a giocare, forte del fatto che in 28 puntate alle quali aveva partecipato dall'altra parte del tavolo, per ben 26 volte aveva aperto un pacco pieno di soldi. Subito un trittico fortunato con la chiamata dei 50 euro, poi 500 e 15mila lasciando in gioco i 'pezzi grossi' quasi fino alla fine. Poi l'offerta generosa del 'dottore': 46mila euro rifiutati come tutte le successive offerte.

Appena possibile Patrizio ha persino cambiato il suo pacco, in barba al fatto di aver sempre pescato da 'pacchista' bottini generosi. Non l'altra sera quando nel pacco sostituito aveva 5 euro e in quello nuovo anche meno: 1 euro. A quattro 'tiri' dalla fine, però, i pacchi rossi erano ormai fuori dal tabellone. In gioco soltanto le briciole e 20mila euro che si sono volatilizzati nel penultimo tiro.

Ultima possibilità la 'Regione Fortunata' – il gioco di consolazione per chi rimane con un pugno di mosche –, ma anche lì niente da fare. Il figlio Francesco ha scelto la Lombardia "perché ci sono piste da motocross che mi piacciono". Iniziava per L la regione fortunata. Era però la Liguria.