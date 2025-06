Il maltempo fustiga la costa. Albero crolla in superstrada

Un pomeriggio da incubo quello di ieri per la città di Fano, colpita da un violento temporale che ha messo in ginocchio centro storico, litorale e viabilità. Intorno alle 18, il cielo si è fatto improvvisamente nero e il vento ha iniziato a soffiare con raffiche oltre i 45 km/h. In piazza XX Settembre si è alzato un nuvolone di polvere, generando un fuggi fuggi generale. "Arriva la tressa", il grido d’allarme. A sovrastare la città, una nube a mensola – spaventosa ma spettacolare – ha reso l’arrivo della tempesta ancora più scenografico e instagrammato. Il sindaco Serfilippi ha subito invitato via Facebook i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di restare in casa e dal primo pomeriggio, sulla pagina ufficiale del Comune aveva segnalato l’allerta meteo gialla per temporali valida fino a martedì notte.

Paura anche nei cantieri cittadini: alla Corte Malatestiana gli operai hanno messo in sicurezza i materiali sotto la pioggia, con la copertura del palco che stava per prendere il volo. Danni importanti sul lungomare. Alla “Isla Morada”, il titolare Matteo Garofoli racconta: "C’ho il mare in seconda e terza fila, sono volati lettini, la torretta è caduta a terra. Ho visto un gazebo da tre metri rotolare verso di me, si è fermato a 15 centimetri. Ho visto la morte in faccia". A preoccupare è anche l’assenza di scogliere in quel tratto di costa. L’assessore al demanio Mauro Talamelli, ex bagnino, ha sottolineato: "Per fortuna, quando ha fatto quel gran vento, il mare era in bassa marea e questo ha aiutato molto a salvaguardare gli stabilimenti balneari".

Gravi disagi anche sulla superstrada Fano-Grosseto: un albero caduto all’altezza di Serrungarina ha bloccato il traffico in direzione monte. Una vettura è stata sfiorata: grande paura ma nessun ferito. E subito è esplosa la polemica social contro gli ambientalisti, critici in passato per i tagli delle piante lungo il tracciato. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per alberi caduti, anche a Caminate, nella strada da Fenile verso Carignano e in via Carpazi a Sant’Orso dove è intervenuta anche la municipale. Sui social segnalati anche diversi animali smarriti, scappati per la paura. E oggi sono attesi nuovi temporali e raffiche di bora fino a 80 km/h. La Protezione civile invita a non abbassare la guardia.

Tiziana Petrelli