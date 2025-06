Il maresciallo a ’riposo’: "Ora solo bici e corsa"

Ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro per il maresciallo Adriano Camperchioli, comandante della stazione carabinieri di Colli al Metauro. Da oggi si gode la meritata pensione e a breve è attesa la nomina del suo sostituto alla guida di questo importante presidio della vallata che ha competenza, oltre che su Colli, su Cartoceto e Lucrezia, per un totale di oltre 20mila persone. Camperchioli con questo territorio ha un legame profondissimo, non solo perché da 25 anni consecutivi era in forza alla ‘caserma’ di Saltara, ma anche perché c’era già stato per 24 mesi tra l’86 e l’88 e quello non fu certo un periodo qualsiasi, visto che gli consentì di conoscere la donna della sua vita: la moglie Antonella, di Lucrezia.

"E’ proprio così – confessa con una digressione rispetto alla sua integerrima carriera militare -, in quei primi due anni di lavoro a Saltara incontrai Antonella, la mia compagna di vita e madre dei miei tre figli". Insomma, il giovane carabiniere che veniva da Lanciano (Ch) e che si arruolò nell’agosto del 1984, ad appena 19 anni, e che dopo la scuola di formazione svolse servizio per due anni a Napoli per approdare poi nella sua prima esperienza nella Valmetauro, è qui che ha lasciato il cuore. "Non ci sono dubbi che io e la mia famiglia rimarremo a vivere qui – conferma -, perché questa, ormai, è la mia seconda terra. Da domani (oggi, ndr) mi dedicherò interamente alla famiglia e ai miei hobby, che sono la corsa a piedi (ha disputato molte maratone, ndr) e la bici".

Un carabiniere atleta, da 41 anni al servizio dell’Arma: dalla prima esperienza a Napoli, ai primi due anni a Saltara, per poi passare un analogo periodo a Mogliano (Mc) e poi un decennio, dall’88 al 98, ad Ancona, e due anni a Mondavio. Dopodiché dal 2000 sempre e solo Saltara, dove nel 2020 è diventato vicecomandante e dal luglio 2024 il massimo responsabile. Nel corso della sua carriera è stato protagonista di indagini ed encomi importanti, come l’inchiesta sull’omicidio di Ana Cristina e il premio per aver posto fine alle angherie di una baby gang.

Sandro Franceschetti