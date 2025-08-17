Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaIl “Mediterraneo“ di Guidi e Casarano
17 ago 2025
CLAUDIO SALVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Il “Mediterraneo“ di Guidi e Casarano

Il “Mediterraneo“ di Guidi e Casarano

Terre Sonore propone per questa sera (ore 21,30), davanti al portale dell’Abbazia Benedettina di San Lorenzo In Campo, il concerto...

Terre Sonore propone per questa sera (ore 21,30), davanti al portale dell’Abbazia Benedettina di San Lorenzo In Campo, il concerto...

Terre Sonore propone per questa sera (ore 21,30), davanti al portale dell’Abbazia Benedettina di San Lorenzo In Campo, il concerto...

Per approfondire:

Terre Sonore propone per questa sera (ore 21,30), davanti al portale dell’Abbazia Benedettina di San Lorenzo In Campo, il concerto del duo piano–sax di Giovanni Guidi e Raffaele Casarano (foto), entrambi musicisti dagli ampi orizzonti espressivi. Il loro progetto ha per titolo “Mediterraneo“, rappresentando un affascinante incontro tra mondi sonori diversi, nel solco di un vero e proprio dialogo tra strumenti e approcci differenti alla creazione musicale. Il duo si colloca tra l’acustico, l’elettronico e l’elettroacustico, creando un paesaggio musicale che abbraccia la tradizione e l’innovazione, attraverso la cifra forte dell’improvvisazione. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro M. Tiberini.

Per la serie di incontri di “Macchie e Inchiostri“, alle 18,30 nel Teatrino dell’Oratorio, la ricercatrice Sara Aly dialogherà con la storica dell’arte Eugenia Salvatori su “Crimini d’arte: un’Egittologa sulle tracce di antichità rubate“. La nuova settimana si apre domani (ore 21,30), a Cerasa di San Costanzo (piazza IV Novembre) col faccia a faccia fra il sax soprano dell’argentino Javier Girotto e il pianoforte di Claudio Vignali, che proporranno un affascinante viaggio sonoro tra jazz, tradizione latina e lirismo, nel segno di una fusione intensa e libera tra melodie popolari e improvvisazione. In repertorio, Battisti, Dalla, Pino Daniele, Piazzolla, Spinetta, Carnota, Carabajal e anche un omaggio a Puccini. Alle 18.30 a Borgo Cerasa, si parlerà della carcerazione col magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi e con Chiara Gabrielli, prof di Diritto Processuale Penale all’Ateneo di Urbino.

c. sal.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaConcerti