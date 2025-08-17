Il “Mediterraneo“ di Guidi e Casarano

Terre Sonore propone per questa sera (ore 21,30), davanti al portale dell’Abbazia Benedettina di San Lorenzo In Campo, il concerto del duo piano–sax di Giovanni Guidi e Raffaele Casarano (foto), entrambi musicisti dagli ampi orizzonti espressivi. Il loro progetto ha per titolo “Mediterraneo“, rappresentando un affascinante incontro tra mondi sonori diversi, nel solco di un vero e proprio dialogo tra strumenti e approcci differenti alla creazione musicale. Il duo si colloca tra l’acustico, l’elettronico e l’elettroacustico, creando un paesaggio musicale che abbraccia la tradizione e l’innovazione, attraverso la cifra forte dell’improvvisazione. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro M. Tiberini.

Per la serie di incontri di “Macchie e Inchiostri“, alle 18,30 nel Teatrino dell’Oratorio, la ricercatrice Sara Aly dialogherà con la storica dell’arte Eugenia Salvatori su “Crimini d’arte: un’Egittologa sulle tracce di antichità rubate“. La nuova settimana si apre domani (ore 21,30), a Cerasa di San Costanzo (piazza IV Novembre) col faccia a faccia fra il sax soprano dell’argentino Javier Girotto e il pianoforte di Claudio Vignali, che proporranno un affascinante viaggio sonoro tra jazz, tradizione latina e lirismo, nel segno di una fusione intensa e libera tra melodie popolari e improvvisazione. In repertorio, Battisti, Dalla, Pino Daniele, Piazzolla, Spinetta, Carnota, Carabajal e anche un omaggio a Puccini. Alle 18.30 a Borgo Cerasa, si parlerà della carcerazione col magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi e con Chiara Gabrielli, prof di Diritto Processuale Penale all’Ateneo di Urbino.

c. sal.