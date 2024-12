Il meteo e la crisi imperversano. Negozi semideserti, allarme affari

Antivigilia di Natale con il corso semi deserto: alcune attività commerciali ieri mattina sono addirittura rimaste chiuse (rispettato la tradizione del lunedì disattesa al tempo delle feste) mentre quelli aperti erano per lo più vuoti. Le festività natalizie, tradizionalmente caratterizzate da negozi affollati e mercatini vivaci, quest’anno stanno facendo infatti i conti con un imprevisto ostacolo: il maltempo che ha scoraggiato molti cittadini dall’uscire per completare gli acquisti dell’ultimo minuto. "Questo Natale, per i commercianti del centro storico di Fano, si sta rivelando particolarmente complesso - sottolineano Barbara Marcolini e Matteo Radicchi rispettivamente presidente Confcommercio e direttore Confesercenti Fano -. Ai problemi già noti legati alla situazione economica e geopolitica, che hanno ridotto il potere d’acquisto dei clienti, si aggiungono pioggia, vento e freddo che stanno colpendo la città proprio nei giorni più importanti per gli acquisti natalizi. Le condizioni atmosferiche avverse non hanno solo scoraggiato i fanesi, ma hanno anche limitato l’afflusso di visitatori dall’entroterra, dove in alcune zone è caduta la neve". Se il tempo fosse stato clemente, molti avrebbero approfittato per passeggiare tra le vie del centro e fare acquisti. "I negozianti, già provati da anni difficili - riferiscono i rappresentanti di categoria -, fanno i conti con una realtà sempre più complessa. A pesare sono le spese fisse, come affitti, tasse e costi del personale, ma anche l’investimento nella merce natalizia, che rischia di restare invenduta e di essere svenduta durante i saldi. Una situazione che riduce ulteriormente i margini di guadagno, compromettendo il flusso di cassa necessario per mantenere in vita le attività". Ma i regali necessari saranno acquistati ugualmente. "Il maltempo favorirà gli acquisti online - proseguono Radicchi e Marcolini -, con i clienti che preferiscono restare a casa e ricevere comodamente i prodotti tramite corriere. Questo fenomeno, già in crescita negli ultimi anni, sta erodendo ulteriormente il lavoro dei negozi fisici, che offrono però un valore aggiunto: il rapporto umano, l’empatia e l’esperienza diretta che il commercio digitale non può garantire".

Tiziana Petrelli