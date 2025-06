Il ministro della cultura a Passaggi. Premio alla direttrice Agnese Pini

Sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli l’ospite d’onore della tredicesima edizione di Passaggi Festival, in programma dal 25 al 29 giugno. Nella giornata conclusiva, Giuli presenterà il suo ultimo libro "Antico presente. Viaggio nel sacro vivente" (Baldini+Castoldi) in dialogo con il giornalista Paolo Conti, chiudendo simbolicamente una rassegna che anche quest’anno porterà a Fano i grandi nomi della cultura, della politica, della scienza e del giornalismo. Cinque giorni, 150 appuntamenti completamente gratuiti, 92 libri, 13 location tra centro storico e mare.

In campo oltre 120 volontari. Il tema 2025 è "Nemiche. Le parole che temiamo", un invito a riflettere sul linguaggio e i suoi pericoli: dalla discriminazione alla censura, fino all’autocensura. Tra i nomi di rilievo attesi in città: Rula Jebreal, Pierluigi Bersani, Stefania Craxi, Nando dalla Chiesa, Mario Giordano, Ghemon, Veronica Raimo, Luciano Canfora, Laura Gramuglia, Giulia Ligresti, Armando Siri e tanti altri.

Numerose le rassegne curate da esperti: "I sandali del filosofo" da Armando Massarenti, "La scienza sotto le stelle" da Claudio Pettinari e "Futuropresente" da Paolo Dello Vicario. Non mancheranno gli appuntamenti per i più piccoli, con "Piccoli asSaggi" a cura di Valeria Patregnani e "Chiedersi perché" di Ippolita Bonci Del Bene. Quattro i premi assegnati: il Premio Passaggi 2025 andrà al filosofo Igor Sibaldi ("Come non essere stupidi", Mondadori); il premio Fuori Passaggi ai Modena City Ramblers per "Nati per la libertà"; il premio giornalistico intitolato ad Andrea Barbato alla direttrice del QN Agnese Pini ("La verità è un fuoco"); il premio per graphic novel a Christina Olindo, vincitrice del concorso "Una lettura fra le nuvole". Quattro anche le mostre, tutte a ingresso gratuito: dai memorabilia dei Beatles alle graphic novel, fino all’arte orafa in tre spazi della città.

Tiziana Petrelli