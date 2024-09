Il mondo del carcere. Lo raccontano. Magnanelli e Caroti

‘Il mondo del carcere’ è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì dalle 21 al Chiostro Francescano di Mondavio (in caso di maltempo nella vicina sala consiliare), su iniziativa del gruppo ‘Fuoritempo’. Interverranno Monia Caroti dell’associazione ‘Antigone Marche’ e Giorgio Magnanelli (foto) di ‘Un mondo a quadretti’. "I suicidi in carcere – evidenziano i promotori - hanno toccato un picco (quest’anno sono stati già 60), il sovraffollamento pure (130%, con punte del 177% nelle prigioni minorili) e sono in crescita anche gli atti di autolesionismo (184 in più rispetto al 2023), le risse e le rivolte. Una condizione che il presidente Mattarella ha definito ‘straziante’, otre che indegna d’un popolo civile. Del resto, lo diceva già Voltaire: ‘Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri". L’incontro, rientrante nella ‘Primavera della legalità’, ha il patrocinio gratuito del Comune di Mondavio.

s.fr.