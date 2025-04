Il mostro di Foligno, un libro

Domenica alle 18 al centro civico di Villanova di Colli al Metauro si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna ‘Gialli nel Borgo’ organizzata dall’associazione culturale ‘Scarpe Sciolte’ col patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il titolo di questo incontro è ‘Il cacciatore di bambini, biografia non autorizzata del mostro di Foligno’, di e con lo scrittore e giornalista Alavro Fiorucci e la partecipazione di Francesco Belfiori, scrittore con all’attivo tre libri gialli e forte di una pluriennale esperienza nel public speaking. L’evento è a ingresso libero (info al 392.2719957), ma per gli argomenti trattati non è adatto ai minori di 14 anni.