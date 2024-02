Il neo presidente rassicura l’ambiente

Ambiente granata in fibrillazione dopo l’inaspettato e repentino cambio di proprietà che ha visto giovedì sera il Fano passare dalle mani di Mario Russo e quelle di Salvatore Guida, imprenditore nel campo della ristorazione di origini campane, con base a Roma, conosciuto nel mondo del calcio per essere stato proprietario del Grosseto in serie B per appena tre mesi e per aver cercato lo scorso anno di rilevare Viterbese e Arzachena, operazioni entrambe fallite. Proprio per placare i dubbi e le preoccupazioni emerse subito dopo l’annuncio ufficiale apparso sul sito della società di via Toscanini, Salvatore Guida venerdì si è precipitato a Fano e al termine dell’allenamento mattutino ha incontrato giocatori e staff tecnico.

Il neo presidente avrebbe assicurato mister Cornacchini e la squadra di venire incontro alle loro richieste – soprattutto quelle che riguardano il pagamento degli stipendi arretrati – entro la prossima settimana e che gli obiettivi della società rimangono gli stessi, ovvero di puntare a conquistare la salvezza al termine del campionato. Una rassicurazione che, al momento, avrebbe avuto come effetto quello di sospendere ogni altra azione da parte degli stessi giocatori, in particolare la messa in mora della società, che hanno ricevuto l’avallo e la tutela dell’Associazione italiana calciatori dichiaratasi disponibile a fornire loro tutto il sostegno legale nel caso si intraprendesse questa azione. La situazione così è stata di fatto "congelata", anche perché mister Giovanni Cornacchini ha concesso alla truppa ben tre giorni di riposo per cui l’Alma tornerà a rivedersi martedì prossimo per riprendere gli allenamenti. L’unico a fare gli straordinari è il difensore Alessandro Mancini impegnato al Torneo di Viareggio, il cui svolgimento sotto carnevale ha obbligato la Serie D a rinviare di una settimana il turno odierno che si disputerà quindi domenica 18 febbraio. Il fatto però di avere un giocatore impegnato con la rappresentativa di Serie D al torneo di carnevale concede all’Alma la possibilità di posticipare ulteriormente il match previsto in casa contro il Notaresco per cui è quasi certo che la gara Alma Juve Fano-San Nicolò Notaresco si giochi mercoledì 21 febbraio anziché il 18 come da calendario. Proposta che dovrebbe essere accettata anche dalla squadra abruzzese che ha pure lei un calciatore impegnato al "Viareggio". Ci sarebbero in queste caso altri tre giorni in più per mister Cornacchini per recuperare al meglio tutti gli infortunati, Serges, Tomassini, ma soprattutto Coulibaly e Padovani che sono fondamentali per dare spessore al reparto offensivo granata.

L’ulteriore rinvio però potrebbe complicare la preparazione della prossima trasferta contro il Matese, in calendario appena quattro giorni dopo Fano-Notaresco, ma per domenica 25 febbraio molte cose dovrebbero nel frattempo essere chiarite in casa granata. Altrimenti Matese-Fano rischia davvero di non giocarsi.

Silvano Clappis