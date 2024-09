Il nome di Federico ’Bronco’ Santini per la curva dello stadio Mancini

Era il 20 agosto 2022 quando Francesco Panaroni (membro del direttivo del Club Forza Alma) avviò una raccolta firme per far intitolare la curva dello stadio Mancini a Federico Santini, per tutti "Bronco", tragicamente scomparso il 2 agosto 2010 all’età di 31 anni. La tifoseria fanese, da sempre divisa, in quella circostanza si era ricompattata raccogliendo in pochi giorni centinaia di firme nel ricordo del giovane ultrà dell’Alma vinto dal dolore per la perdita prematura (5 mesi prima) della figlioletta Alessia di neppure 7 anni. E sabato finalmente, dopo oltre due anni di attesa, quel sogno della curva che porta il suo nome diventerà realtà.

"Il Comune di Fano è lieto di annunciare che sabato alle 15.30 allo Stadio Mancini avrà luogo la cerimonia di intitolazione della curva a Federico ’Bronco’ Santini, grande tifoso granata - si legge in una nota del sindaco Luca Serfilippi e dell’assessore allo Sport Alberto Santorelli, che sottolineano –. Intitolandogli la curva, si ricorda un uomo che ha incarnato i valori di lealtà e passione per la nostra squadra. Così vogliamo rendere omaggio al suo spirito e mantenere vivo il suo ricordo, per la sua famiglia e per tutti i tifosi che hanno condiviso con lui momenti di gioia e sofferenza".

"E’ una soddisfazione grandissima - commenta mamma Anna Caverni -. Sono grata a questa amministrazione che ha tolto i picchetti che aveva messo la passata. Il grazie più grande però va ai ragazzi della curva che da 14 anni portano Federico nel cuore, negli striscioni, negli stendardi e nelle bandiere. Voglio anche sperare che questo sia l’inizio per dare una nuova dignità a quella squadra". "Dopo tante brutte notizie intorno al calcio cittadino finalmente un raggio di sole illuminerà la Fano calcistica - commenta Panaroni -. La curva Bronco sarà in onore di tutti gli Ultras scomparsi, di cui Bronco purtroppo rappresenta una storia particolarmente triste e dolorosa. Ci auguriamo che dalla curva unita possano risollevarsi le sorti dell’Alma". Infatti, lo stesso giorno, il Fano Calcio intitolerà anche la sala stampa dello stadio Mancini al compianto Sandro Mengacci, collaboratore dell’Alma.

Tiziana Petrelli