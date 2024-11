"Il numero antiviolenza? Sarà dappertutto"

di Sandro Franceschetti

Targhe in ceramica con il ‘1522’, il numero per le richieste d’aiuto delle vittime di violenza e di stalking, da installare in modo permanente in tutti i principali luoghi e locali pubblici del paese. E’ la bella idea dell’amministrazione di Fratte Rosa, che si concretizzerà grazie alla collaborazione degli appassionati di ceramica dell’associazione ‘Arte al Borgo’, che hanno realizzato e doneranno al Comune le targhe in questione. Nel piccolo centro cesanense famoso per le sue terrecotte anche le iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne vedranno l’eccellenza artigiana locale come grande protagonista. E non solo per 24 ore, ma per tutti i giorni dell’anno.

"Installando queste targhe per il paese – evidenzia il sindaco Marzio Massi – porremo costantemente l’attenzione sul fatto che rispettare le donne è un dovere, in ogni situazione della vita. La presentazione delle opere artigianali, che posizioneremo dalla prossima settimana, si terrà sabato alle 15 durante la manifestazione di sensibilizzazione prevista in piazza Matteotti". "Una manifestazione – sottolinea Giovanna Baldelli di ‘Arte in Borgo’ (in foto) – durante la quale esporremo pure delle scarpette rosse, anch’esse rigorosamente in ceramica e fatte dai nostri volontari, molto felici di aver dato il loro contributo". All’evento di sabato parteciperanno Anna Gaudino e Marta Valentini dell’associazione ‘Percorso Donna’ di Pesaro, volontarie del centro antiviolenza ‘Parla con Noi’.