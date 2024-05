Il nuovo direttore Carelli al Santa Croce: "Al lavoro per colmare le carenze"

Il nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria di Pesaro Urbino (Ast 1), Alberto Carelli, ha incontrato i direttori delle unità operative dell’ospedale Santa Croce. Una prima riunione per "fissare le priorità e dare una risposta ad alcune questioni relative alle specialità del nosocomio fanese", si puntualizza in una nota dell’azienda. "E’ un ospedale punto di riferimento di un’intera vallata - ha detto Carelli - e il mio ruolo è coordinare le attività partendo dalle vostre priorità ed emergenze. In primis le assunzioni, su cui ho voluto dare un forte input per colmare le carenze dei vari reparti". Si è parlato anche di investimenti e di problemi organizzativi. Prima, Carelli ha visitato la sede di viale Ceccarini per incontrare i dirigenti e personale amministrativo.