"Il nuovo inceneritore?. A Fano o a Corinaldo"

"Sono Fano o Corinaldo le città in ballo per aggiudicarsi la ‘fortuna’ di ospitare l’insalubre inceneritore: Il presidente Acquaroli ci dica dove vuole fare l’impianto". La capogruppo regionale del Movimento 5S, Marta Ruggeri, attacca la giunta di centrodestra "sul’inceneritore dei rifiuti, o come viene spesso chiamato, termovalorizzatore, usando un termine meno brutale per dire la stessa cosa. Potete stare sicuri che Acquaroli e l’assessore regionale Stefano Aguzzi non ci diranno dove intendono farlo prima delle prossime elezioni regionali. Aguzzi, poi, ex sindaco di Fano, città guidata ora da una amministrazione di destra, nasconderà la possibilità di poterlo realizzare proprio lì finché potrà".

Ruggeri, però, fa presente che i documenti regionali confermano la scelta dell’inceneritore: "Sulla base dei criteri di localizzazione individuati nel Prgr, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sembra che siano in ballo i comuni di Corinaldo e Fano". In più "il documento di economia e finanza regionale, proposto dalla giunta e approvato dalla maggioranza di centrodestra, già prevede la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nelle Marche. Lo prevede anche il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, presentato dall’assessore Aguzzi, nonostante si eserciti in furbesche acrobazie verbali per non intestarsi questa impopolare decisione". "Il presidente Acquaroli – prosegue la consigliera d’opposizione – ha dichiarato alla stampa la ferma decisione di realizzarlo, pertanto ormai non ci sono dubbi sulla unanime volontà di questa amministrazione regionale di perseguire la facile soluzione della combustione dei rifiuti, nell’affrontare il complesso tema del loro trattamento e smaltimento".

Ruggeri ribadisce la contrarietà del Movimento 5 Stelle all’inceneritore "non per motivi ideologici, ma per ragioni concrete ed evidenze fattuali, come l’enorme produzione di Co2, il gas climalterante contro la produzione del quale il mondo intero, Europa inclusa, sta adottando urgenti e drastici provvedimenti di riduzione per mitigare i cambiamenti climatici, che tanti danni stanno facendo anche nella nostra regione. Per non parlare di altri inquinanti dannosi per la salute che, per quanto abbattibili attraverso i sistemi di filtraggio, allo stato attuale non risultano completamente eliminabili dai fumi dispersi in atmosfera. Se si riservano ai soli rifiuti urbani gli spazi disponibili nelle discariche pubbliche, evitando di riempirle con i rifiuti industriali come fatto finora, non c’è necessità di prevedere un inceneritore come impianto di chiusura del ciclo per le Marche intere".

an. mar.