Il Pd: "Il sindaco venga a dirci cosa sa sulla Link University"

"Il sindaco Luca Serfilippi venga in consiglio comunale a dirci tutto quello che sa sui corsi magistrali (Medicina e Chirurgia a Fano e Ascoli Piceno e Odontoiatria e Protesi Dentaria a Macerata ndr) della Link University". E’ quanto chiedono, con una interrogazione, il gruppo consiliare del Pd, M5S e Fano Cresce dopo che "dall’inizio dell’anno il tema dell’arrivo dell’università privata riempie le pagine di cronaca regionale e fanese con l’enfasi delle destre nell’osannare un progetto che nessuno conosce e sa descrivere. Ciò che si coglie con chiarezza è un disegno di università privata in sostituzione di quella pubblica con un intreccio con il delicatissimo tema della sanità pubblica".

Per i consiglieri comunali del Pd, Sara Cucchiarini, Cristian Fanesi, Cesare Magalotti, Dimitri Tinti "delude e preoccupa che sindaco e destra sbeffeggino i sindacati e gli studenti, il diritto allo studio, l’università pubblica e una formazione universitaria e sanitaria di qualità". E ancora: "Abbiamo letto del sindaco Serfilippi che banalizza le manifestazioni sindacali e studentesche per difendere a spada tratta la Link University ed abbiamo capito che ci tiene molto ma cosa difende precisamente? Serfilippi quando pensa di venirci a raccontare in consiglio comunale tutto ciò che sa sulla Link University che viene nella nostra città?".

an. mar.