Il Pd presenta la squadra e annuncia: "Acquisita l’ex Caserma Paolini"

A giorni la formalizzazione del passaggio della proprietà dell’ex Caserma Paolini dal Demanio al Comune. Un risultato rivendicato con forza dall’assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini, ieri pomeriggio, durante la presentazione, al Dacsi Bistrò, della lista dei candidati al consiglio comunale del Partito democratico. Presenti il segretario Renato Claudio Minardi e il candidato sindaco Cristian Fanesi, l’uno accanto all’altro. Tra i nomi in lista quello di Cesare Magalotti, responsabile del reparto di Senologia del Santa Croce, la cui candidatura era stata annunciata già qualche giorno fa nel nostro giornale.

Magalotti ha puntato l’attenzione sulla carenza di medici e infermieri, per poi spiegare le ragioni della sua scelta: "Non mi voglio vergognare davanti ai miei figli di non aver fatto nulla per migliorare la sanità pubblica: mi hanno chiesto una mano e mi sono reso disponibile. Anche se non sono di Fano, passo qui la maggior parte del mio tempo, e vorrei fare qualcosa per migliorare il Santa Croce, ancora possiamo fare tanto, l’importante è non sprecare le energie umane ed economiche".

"Vogliamo sapere dal candidato del centrodestra quale sarà il futuro del Santa Croce – ha insistito Minardi – sono loro ad aver creato il caos, voluto da quelle lobby di potere della sanità che non vogliono bene al nord delle Marche. Sono loro che stanno mettendo in difficoltà gli operatori". "Non ci interessano palazzine nuove – ha incalzato Fanesi – ma vuote di medici". "Non sarà un caso se nelle Marche – ha aggiunto Minardi – le persone che rinunciano a curarsi sono il 9,7% contro il dato nazionale del 6%".

Rivendicato dal segretario il buon lavoro fatto dagli amministratori, nel corso dei 10 anni di governo della città, che si sono tradotti in 250 milioni di euro di investimenti". Minardi ha poi posto l’accento sui temi della campagna elettorale: oltre alla sanità, cultura, turismo, arretramento della ferrovia, mobilità dolce, pista ciclabile lungo la ferrovia della Fano-Urbino e l’utilizzo della Caserma Paolini che diventerà di proprietà del Comune". Nella lista dei candidati, che Cucchiarini ha definito ben "strutturata e di cui andare orgogliosi", composta da 9 donne e 14 uomini, anche la giovane Erica Magi e il ventenne Gioele Tombari.

Anna Marchetti