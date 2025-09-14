Il Pincio ostaggio dei ’Maranza’: "Così si rinuncia a vivere la città"

A distanza di appena ventiquattr’ore dall’episodio che aveva visto una famiglia minacciata in via Arco d’Augusto, con un bambino di sei anni spaventato da un gruppo di adolescenti – molti dei quali stranieri – che gli avevano prospettato l’uso dello spray al peperoncino, arriva un nuovo racconto che conferma il clima di tensione che si respira in centro storico. Un’altra famiglia si è trovata a fare i conti con gli stessi atteggiamenti aggressivi e sfrontati.

Segnali che, messi in fila, rafforzano la percezione di una gioventù allo sbando, capace di trasformare luoghi simbolo della città in scenari di paura. Stavolta a raccontarlo è Enrico Fedocci, noto giornalista Mediaset originario di Fano e oggi residente a Milano, che l’altro pomeriggio si è trovato a vivere una situazione di tensione insieme alla sua famiglia sui bastioni del Pincio. "Alle 18.30 – ci racconta Fedocci – avremmo voluto scattare alcune foto di famiglia al Pincio. Ci siamo dovuti limitare a farle davanti all’Arco d’Augusto. Non è stato possibile invece salire sui bastioni del Pincio. Lì, quasi asserragliati, c’era un gruppo di adolescenti che occupava lo spazio come fosse cosa propria, impedendo di fatto l’accesso a chiunque. Abbiamo provato a salire, ma i loro sguardi duri e ostili ci hanno fatto subito capire che era meglio "tagliare la corda", per non rischiare di trovarci in una situazione di pericolo".

Per "loro" Fedocci si riferisce a quei gruppetti di adolescenti che ormai, nel linguaggio comune, vengono definiti "maranza": secondo la definizione ormai comune, sono gruppetti giovanili composti da stranieri di origine nordafricana e da italiani di seconda generazione, che sparano musica trap dagli smartphone e assumono atteggiamenti di sfida. Un fenomeno che Fedocci conosce bene per lavoro, vivendo e lavorando a Milano: "Nella mia città ormai i maranza si sono impadroniti di Piazza Gae Aulenti, tanto che la zona è diventata a rischio e costantemente presidiata dalle forze dell’ordine. A Fano, mi pare che quel ruolo lo svolga il Pincio, che pure ricordavo come un luogo ben restaurato e abbellito con panchine di marmo".

Il giornalista racconta di aver visto i ragazzi muoversi in maniera agitata e, poco dopo, litigare lanciandosi sassi e urlando in arabo. "La cosa paradossale – osserva – è che lì vicino era ferma una pattuglia della Polizia Locale, ma nemmeno la loro presenza è bastata a scoraggiarli. Quando sono ripassato, la pattuglia non c’era più e i giovani erano ancora lì a scatenarsi".

L’episodio lo ha colpito soprattutto perché vissuto insieme al figlio: "Con me c’era un neonato e non potevo rischiare. È triste che bastino pochi sguardi ostili per scoraggiare una famiglia dal salire su un belvedere che dovrebbe appartenere a tutti".

Fedocci inserisce la vicenda in un quadro più ampio: "Non è un problema di Fano, succede anche a Milano e altrove. Ma il risultato è lo stesso: i cittadini rinunciano a vivere certi spazi, e questa rinuncia silenziosa è forse l’aspetto più grave".

Infine, la nota di nostalgia: "La "vecchia Fano" era una città dove i bastioni del Pincio erano solo un luogo di incontro e di bellezza condivisa, non teatro di tensioni o di risse. Tornare a quella dimensione di serenità e sicurezza è ciò che più mi auguro per il futuro".

Tiziana Petrelli