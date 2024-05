Il Poderino accende la musica. Con l’augurio della star di ’Amici’

Il primo giugno, dalle 17 alle 23, il ‘parco buio’ del Poderino si accende di musica grazie ai ragazzi che abitualmente lo frequentano e che a volte sono stati protagonisti di episodi che li hanno etichettati in negativo. E’ per questo che ora parte proprio da qui il primo progetto fanese di aggregazione giovanile, organizzato dai giovani per i giovani. Si intitola "Pode Live" il pomeriggio all’insegna della musica under 20, con dj set di dj Carbo e l’esibizione sul palco di tre band giovanili (Island Girlz, Thriving Fellas e Nameless71) e 13 solisti (Asia, Matteo Seri, Angelica Grilli, Claudia Abbondanzieri, Matilde Talamelli, Nanoz, Matilde Mattioli, Claudia Elia, Off Baby, Angelica Gennari, Chiara Russo, Elia Burcini e JacoVinz) a cui, sui canali social che questi giovani appassionati di musica hanno creato per pubblicizzare l’evento, sono arrivati anche gli in bocca al lupo di Evandro, il 23enne cantante di ‘Nuova Follia’ che ha partecipato alla ventesima edizione di Amici di Maria de Filippi.

"Vi mando questo messaggio per supportarvi - li incita su Instagram Evandro - perché il nostro è il mestiere più bello del mondo e tra colleghi bisogna supportarsi. Un ringraziamento ai ragazzi del Pode Live perché organizzare un festival non è facile. Un abbraccio a tutti quanti, ci vediamo presto".

Sarà una giornata di festa per l’intero quartiere, che potrà così tornare a vivere con spensieratezza quello spazio verde tra via Piemonte e via Marche, che negli ultimi anni è stato dipinto come il far west dai residenti dei palazzoni che vi si affacciano. Tutti potranno unirsi alla festa dei ragazzi, accompagnati per mano in questo bel progetto dagli adulti dell’associazione Vivere il Poderino e della Fondazione 7 Novembre. "Volevamo trovare una forma di comunicazione con i ragazzi che abitano questo luogo - sottolinea Emanuela Ghiandoni, presidente di Vivere il Poderino -, perché vogliamo essere una comunità educante: adulti che si prendono la responsabilità di vivere insieme ai ragazzi, di stargli accanto, di essere cambiati dai nostri ragazzi che devono avere la possibilità di credere nelle loro risorse".

Tiziana Petrelli