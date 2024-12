Il poeta fanese Stefano Sorcinelli festeggia l’attivismo per Action Aid con una cena

Il poeta fanese Stefano Sorcinelli, festeggia i suoi 20 anni di attivismo per Action Aid, con una cena di raccolta fondi da Angelo 2.0, a favore del villaggio del Senegal in cui abitano le due bimbe che nel 2004 ha adottato a distanza. "Lunedì 9 dicembre - ci spiega -, a ridosso della Giornata mondiale dei diritti umani per ricordare le prerogative irrinunciabili che spettano ad ogni essere umano, ho organizzato una cena di raccolta fondi a favore del villaggio di Diossong in Senegal, dove vivono Ndeye e Aida le due bambine che ho adottato a distanza dal 2004.

Quest’anno festeggio i 20 anni di attivismo al fianco di ActionAid ma questa cena vuol essere soprattutto una cena di ringraziamento alle tante associazioni di solidarietà e sportive locali, ai tanti artisti, poeti, cantanti, comici ed amici che in tutti questi anni mi hanno supportato e accompagnato nelle tante e variegate iniziative di solidarietà, di sensibilizzazione e raccolta fondi per diversi Paesi dell’Africa e non solo ma anche a sostegno di chi si trovava in un momento di difficoltà nella mia, nostra, città". Quest’anno ad allietare la serata ci saranno Elisa Ridolfi ed Andrea Alessi, voce (e che voce, premiata quest’anno con la prestigiosa Targa Tenco) e contrabbasso, il comico in costante e irrefrenabile ascesa Gianluca Ruscitti ed il pluripremiato poeta dialettale Elvio Grilli.