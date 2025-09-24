Il ponte sullo stretto di Messina?. A Fano se ne parla da 140 anni

di Silvano Clappis

Da ben 140 anni i fanesi erano informati della volontà di costruire un ponte che collegasse la Sicilia con il resto dell’Italia. Non è una boutade, ma la verità, visto che a scriverlo è stato un giornale locale di fine Ottocento, "L’Annunziatore" (sottotitolo: Gazzetta settimanale che esce la domenica) che si è stampato a Fano dal 1863 al 1900 e che si occupava prevalentemente di avvenimenti politici e cronaca locale, ma anche di presentare le novità scientifiche e letterarie dell’epoca. Il Ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini con il suo ponte a campata unica, dunque, arriva buon ultimo in fatto di opere faraoniche, finisce dietro anche all’idea, lanciata sempre a Fano dalla Snam Progetti negli anni Ottanta del secolo scorso, la quale aveva pensato di realizzare un tunnel sotterraneo tra Messina e Reggio Calabria. Di questo progetto, denominato Tunnel Archimedeo, perché prevedeva la realizzazione di una galleria subacquea galleggiante, ci siamo occupati su queste pagine alcuni giorni addietro.

Tornando alla notizia iniziale, nel numero 33 del 16 agosto 1885 – quindi esattamente 140 anni fa – L’Annunziatore apriva il giornale con questo titolo: "Un Ponte Colossale", scritto con le iniziali tutte in maiuscolo. L’articolista poi scriveva: "Fra la Sicilia ed il Continente vi è il progetto di un ponte enorme che congiunga la Sicilia al Continente: torna a galla e va acquistando sempre più serietà – esso fu già presentato al Ministero. Il ponte sarebbe di acciaio con tre archi centrali di 1000 metri ciascuno e due semi-archi estremi di 500 metri, da gettarsi attraverso lo stretto di Messina. La tavolatura meccanica di comporrebbe innanzitutto di un arcone inferiore propriamente detto". E ancora: "Il ponte avrebbe nella mezzaria una larghezza di 20 metri, ed alle imposte, invece, una larghezza di 60 metri. Il progetto dovrebbe essere esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e, se attuabile, dovrebbero i Comuni e le Provincie siciliane e calabresi unirsi in consorzio onde concorrere ai mezzi di attuazione".

Nonostante il cauto ottimismo del giornalista, ristrettezze finanziarie o problemi tecnici probabilmente ne impedirono la prosecuzione. Da allora, come si vede, sono passati 140 anni: quando si dice la lentezza della burocrazia italiana.