Il Premio "Tiberini d’oro" all’Orchestra Sinfonica Rossini

Il Premio "Tiberini d’oro", conferito ad artisti famosi del teatro d’opera, quest’anno sarà consegnato nella città di Fano all’Orchestra Sinfonica Rossini. Lo ha annunciato ieri la presidente dell’associazione musicale Mario Tiberini che dal 1989 lo organizza a San Lorenzo in Campo, Giosetta Guerra, che del tenore laurentino a cui è dedicato il Premio lirico internazionale è concittadina e biografa. L’appuntamento col Premio (che in questi 30 anni è stato conferito tra gli altri a Samuel Ramey, Andrea Bocelli, Pierluigi Pizzi, Juan Diego Florez, Katia Ricciarelli, Dimitra Theodosiou e Nicola Alaimo) è in programma il 6 luglio alle 21.15 alla Rocca Malatestiana, in occasione del secondo dei concerti fanesi della sesta edizione del Symphony Pop Festival, il cartellone estivo dell’Orchestra Rossini presentato ufficialmente ieri.

Quattro appuntamenti con cadenza settimanale, dal 23 giugno al 30 luglio tutti alle 21.15, divisi tra la Rocca Malatestiana e l’ex Chiesa di San Francesco, in cui si comincia domenica 23 giugno con il Trio Dmitrij, formato da due professori OSR, Henry Domenico Durante (violino) e Francesco Alessandro De Felice (violoncello) e dal pianista Michele Sampaolesi. Il programma è dedicato a due compositori a cui la Rossini ha dedicato altrettanti cicli: Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. Completerà il programma una sorpresa: una Fantasia in prima esecuzione assoluta che unisce i temi del Symphony Pop Festival 2024, un trailer che apre la stagione estiva che posegue il 6 luglio col concerto lirico "Puccini e dintorni" dedicato al compositore di cui nel 2024 ricorre il centesimo anniversario dalla scomparsa. La Sinfonica Rossini accompagnerà le voci di Giuseppe Infantino, tenore, e Varduhi Khachatryan, soprano, in alcune tra le pagine più amate del lucchese. Dirige il giovane e affermato Maestro Corrado Valvo. Il sabato successivo, 13 luglio sempre alla Rocca, un nuovo progetto crossover con la voce della star di X-Factor Chiara Galiazzo (foto), che si cimenterà in un omaggio alla canzone italiana, tra cui naturalmente una selezione dei propri grandi successi. Chiude la stagione il 30 luglio a San Francesco un altro crossover, che unisce la musica barocca al sound del rock.

Tiziana Petrelli