Il presidente Acquaroli suona la carica per Barbieri

Sala Ciriachi gremita, venerdì sera, per il candidato al consiglio regionale Nicola Barbieri (FdI). L’appuntamento ha visto la presenza del presidente Francesco Acquaroli, che ha posto l’accento sul tema dei temi: la sanità. Evidenziando la crescita, negli ultimi 5 anni, delle prestazioni sanitarie; l’incremento delle borse di specializzazione medica per sopperire alla mancanza dei dottori; e il rafforzamento avviato della sanità territoriale. "Questa candidatura – ha dichiarato Barbieri – rappresenta per me un passo avanti, personale ma non solitario: un impegno condiviso per far crescere il territorio. Ho scelto di mettermi a disposizione del presidente Francesco Acquaroli e di Fratelli d’Italia perché credo nella visione di un’istituzione concreta, presente e capace di agire".

Il candidato ha ripercorso le tante realizzazioni dei suoi due mandati da sindaco di Mondolfo, "ottenute con il lavoro di una squadra forte e coesa". E si è soffermato sui dati positivi che riguardano la Regione: "dalla crescita del Pil (+0,8%, seconda in Italia), all’aumento dell’occupazione femminile e giovanile, fino ai tanti investimenti sulle infrastrutture. C’è chi recita il copione del disfattismo, ma la realtà è che questa è una regione che sta andando bene e nei prossimi cinque anni possiamo fare ancora di più".

"Serve una nuova generazione pronta a raccogliere responsabilità, amministratori capaci di innovare, al passo con le sfide del presente e del futuro", ha aggiunto, elencando tra le priorità del suo progetto la riduzione del rischio idrogeologico e la difesa della costa, lo sviluppo dei borghi e delle aree interne, infrastrutture e mobilità sostenibile, sanità di prossimità, sostegno alle imprese, valorizzazione di cultura e turismo, più sicurezza e alta velocità ferroviaria.

s.fr.