Il pubblico “assetato“ delle parole di Crepet

Un’ora e quaranta di parole potenti, riflessioni profonde e risate, grazie alla sottile ironia che contraddistingue il suo stile. Così il pubblico del Teatro della Fortuna ha vissuto la serata di giovedì con Paolo Crepet, uscendo soddisfatto e convinto che il biglietto valesse ogni centesimo. L’evento ha registrato il tutto esaurito in tempi record, nonostante un costo ben superiore alla media del teatro: 48 euro per platea, palchi e galleria davanti, 43 euro per il settore B e 36 euro per balconata e loggione, dove solitamente l’opera lirica costa 8 euro. Eppure, il pubblico ha acquistato rapidamente ogni posto disponibile, segno di un interesse raro per un format di questo tipo.

"Capita che gli spettacoli vadano sold out in un mese, ma non è la norma. Qui parliamo di una conferenza-spettacolo, qualcosa che difficilmente era stato portato a Fano. Eppure, il pubblico ha risposto con entusiasmo" spiega Sonia Biancolini del botteghino. Il costo inizialmente discusso non ha frenato la corsa agli acquisti. "Pochissimi hanno detto no – continua Sonia – la maggior parte ha riflettuto e poi comprato. E alla fine erano tutti soddisfatti". Sul palco, Crepet ha guidato il pubblico in una lezione-spettacolo ispirata al suo libro Mordere il cielo, affrontando i limiti della società moderna, l’educazione, il vuoto emotivo delle nuove generazioni e la necessità di ribellarsi all’omologazione. Con il suo stile provocatorio e ironico, ha trasformato la serata in un’occasione di riflessione e intrattenimento.

"Come va? Va bene? Siete sicuri?" ha chiesto salendo sul palco, catturando subito l’attenzione. Poi, una riflessione tagliente sulla società: "Un tempo ci piacevano i visionari, i sognatori. Ora ci piacciono i centimetri… per i normali. Ma io mi chiedo: cosa c’è di così interessante in una persona normale?". Ha insistito sull’importanza del rischio, contrapponendolo alla tendenza di educare i giovani alla prudenza e alla tranquillità. Ha osservato con spirito critico la lentezza delle nuove generazioni, distinguendola da quella consapevole del mondo contadino: "Questa lentezza di chi vaga senza meta, con lo sguardo sul telefonino, non la capisco".

Poi, la grande contraddizione della nostra epoca: il rifiuto della fatica e del rischio contro il desiderio di una vita emozionante. "La vita è un viaggio traumatico e divertentissimo" ha detto, sottolineando come oggi si sia persa l’abitudine di usare il cervello. "Se abbiamo inventato l’intelligenza artificiale, vuol dire che siamo convinti di essere scemi". Uno dei passaggi più pungenti ha riguardato i genitori di oggi, pronti a eliminare ogni difficoltà per i figli.

Ha raccontato episodi esilaranti, come i padri che corrono a scuola per asciugare il sudore dei figli dopo un’ora di ginnastica. Crepet ha chiuso con un attacco alla comfort zone, definendola "cimiteriale", e ha criticato l’abitudine di rifugiarsi nel digitale anziché vivere esperienze reali. Lo ha fatto coinvolgendo il pubblico, interrompendosi, sollecitando risposte, quasi a voler scuotere le coscienze. E il pubblico fanese ha dimostrato di apprezzare questa proposta culturale fuori dagli schemi, con applausi scroscianti e tante copie del libro vendute.

Tiziana Petrelli