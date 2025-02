Il Pupo Sinner e 180 quintali di dolci. Così il Carnevale cala i suoi assi

di Tiziana PetrelliÈ finita l’attesa: i capannoni si aprono, la cartapesta prende vita e i giganti del Carnevale di Fano tornano a sfilare. Stamattina presto i quattro nuovi carri allegorici hanno lasciato i laboratori, pronti a conquistare il pubblico con la loro grandezza, i loro colori e la loro spettacolare creatività. Inizia oggi il Carnevale di Fano, il più antico d’Italia, con una storia che affonda le radici nel 1347 e che ancora oggi continua a stupire, emozionare e coinvolgere migliaia di persone. È il Carnevale dell’Adriatico, quello del getto più dolce, quello che unisce tradizione e innovazione, e che quest’anno promette di lasciare il segno con un’edizione ricca di sorprese, ospiti speciali e un grande ritorno: il concorso tra i carri, che permetterà al pubblico di votare il più spettacolare.

L’attesa e l’entusiasmo sono tutti per loro, i veri protagonisti della festa: i carri allegorici, che si sveleranno la mattina dalle 10 per i bambini (ingresso gratuito) e sfileranno il pomeriggio, dalle 15, con ingresso a pagamento. Biglietti disponibili alle casse a 15 euro (intero), 13 ridotto, 1 euro per soci Carnevalesca e bambini fino a 10 anni; 8 dai 10 in su. "Connessioni in corso", "Chi vuol esser lieto sia…", "Piano ‘B’ a eventi estremi, estremi rimedi" e "Clorophilla" sono i quattro nuovi giganti che sfileranno per la prima volta, raccontando storie che mescolano fantasia, attualità e satira. Dopo anni di assenza, torna quindi il concorso tra i carri allegorici, che vedrà il pubblico protagonista nella scelta del carro più spettacolare. A partire da domani tutti potranno votare inquadrando il QR code presente nel programma ufficiale e assegnando un punteggio da uno a cinque. Come da tradizione, il Carnevale di Fano avrà anche il suo Pupo, un elemento simbolico che quest’anno è un omaggio a Jannik Sinner. Con il titolo "Gli Slam son desideri… Wada come Wada", questa creazione ideata da Mauro Chiappa per l’associazione Fantagruel celebra i successi del giovane campione di tennis, richiamando i valori di resilienza e ambizione che lo contraddistinguono.

Tornano anche gli ospiti d’eccezione e momenti di spettacolo da non perdere. Oggi la sfilata sarà inaugurata da Massimo Boldi, che nel pomeriggio parteciperà anche al getto di dolciumi. Alle 21 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna (ingresso a offerta non obbligatoria), l’attore incontrerà il pubblico in un evento speciale, dialogando con l’attrice Claudia Campagnola e raccontando aneddoti ed esperienze dei suoi 50 anni di carriera. Un viaggio tra cinema, televisione e risate, per scoprire il lato più autentico di un artista che ha contribuito a fare la storia della comicità italiana. Quest’anno grande attenzione è riservata anche alle famiglie e ai più piccoli. Le sfilate mattutine partiranno da viale Gramsci e termineranno in piazza XX Settembre, mentre nei giardini del Pincio, dalle 15, sarà allestita un’area interamente dedicata ai bambini, con animazione, laboratori sul riciclo e un getto di dolciumi pensato appositamente per loro. Un’iniziativa possibile grazie al sostegno di Aset.

Il getto di oltre 180 quintali di dolci resta uno dei momenti più attesi di oggi, simbolo di prosperità e condivisione. Il manifesto ufficiale di questa edizione, invece, è firmato dall’artista Maddalena Fano Medas, che reinterpreta la figura del Vulón ispirandosi alla storica Musica Arabita, un omaggio che venerdì è stato accompagnato dall’inaugurazione di una mostra a lei dedicata nel foyer del Teatro.