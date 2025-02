Il Pupo Sinner spopola: "Jannik vieni al Carnevale"

di Tiziana PetrelliIl Carnevale di Fano 2025 ha trovato il suo protagonista indiscusso: il Pupo dedicato a Jannik Sinner, nel carro "Gli Slam son desideri… Wada come Wada", sta letteralmente impazzando in rete. L’opera, firmata da Mauro Chiappa e realizzata dall’associazione Fantagruel, ha catturato l’attenzione non solo dei fan del Carnevale, ma anche degli appassionati di tennis e dei media nazionali. L’imponente creazione alta sei metri ha fatto il giro dei media, suscitando grande curiosità.

Anche il sindaco di Fano Luca Serfilippi, ha voluto cavalcare l’onda social con un invito scherzoso: "Jannik Sinner, ti aspettiamo domenica prossima al Carnevale di Fano! Se verrai, oltre ai dolciumi saremo pronti a lanciare anche le palline da tennis!". E i volontari della Carnevalesca aggiungono: "Siamo orgogliosi che le creazioni del Carnevale abbiano ottenuto un’eco così ampia e siano apprezzate da così tante persone". Mauro Chiappa, autore del carro, racconta com’è nata l’idea: "Seguivo la vicenda di Wada (World anti doping agency) e Sinner e ho pensato che fosse perfetta per il Carnevale. Poi è arrivata la sentenza proprio il giorno prima della prima sfilata e ha reso tutto ancora più attuale. Mi è piaciuto giocare con questo tema, perché il Carnevale è anche satira, e qui c’era l’occasione per farlo con leggerezza".

Ma oltre al messaggio, è la realizzazione del carro a colpire il pubblico: alto 6 metri, con una base di 5 per 2,5 metri, il Pupo raffigura un Sinner ironico e stilizzato, con i suoi inconfondibili capelli rossi e l’iconico riferimento ai Carota Boys, i tifosi che lo hanno reso famoso con il simbolo della carota. "Mi è venuto naturale inserirlo" spiega Chiappa. "Sinner è diventato un’icona anche grazie ai suoi tifosi e quel dettaglio era perfetto. Il Carnevale deve cogliere il presente e restituirlo in modo divertente". E se il pubblico ha già consacrato il Pupo come uno dei più riusciti degli ultimi anni, lo stesso Chiappa è rimasto sorpreso dalla risonanza del suo lavoro: "A Fano è piaciuto subito, ma quello che sta accadendo sui social è incredibile. Sono abituato a ricevere attenzioni per i miei carri più piccoli e satirici, come quelli su Greta Thunberg o Trump, ma qui siamo di fronte a un vero e proprio fenomeno. Quando centri il messaggio, poi la gente lo fa suo. È bello vedere che questa mia creazione sta facendo parlare del Carnevale di Fano ovunque".

Intanto, l’attenzione continua a crescere, con il Pupo di Sinner che domina le conversazioni online. E ora Chiappa attende l’ultima consacrazione: "Mi aspetto di vederlo a Propaganda Live. Secondo me ci finisce".