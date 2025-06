Il pusher recapita le dosi in bici. Fermato con 10 grammi di coca

Fermato in bici con 10 grammi di cocaina: il pusher ciclista finisce in manette e dovrà scontare gli arresti domiciliari. Pedalava di sera lungo via Litoranea, ma addosso aveva un prezioso carico di polvere bianca che, se venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttargli un bottino di quasi mille euro. I carabinieri lo hanno fermato per un controllo mercoledì scorso intorno alle 22, e addosso gli hanno trovato 10 grammi di cocaina pronta per essere smerciata. Per questo motivo un 28enne italiano, residente a Marotta di Mondolfo, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal tribunale di Pesaro. Il giudice ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il blitz dei carabinieri, nell’ambito dei controlli straordinari disposti sulla viabilità costiera, si è rivelato efficace. Sono in corso accertamenti per chiarire la destinazione della cocaina. Si tratta di un ulteriore tassello nella lotta allo spaccio in un periodo particolarmente "caldo" come quello estivo che vede una l’attenzione degli inquirenti concentrata, in particolare, tra la costa e l’entroterra fanese.

Ant. Mar.