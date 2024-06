"Il racconto del reale è un’arte". La svela il reporter Pablo Trincia

Gran finale con Pablo Trincia, giornalista e podcaster, questa sera a Fano per Generazione Futuro Festival, la rassegna dedicata ai giovani organizzata dalla Fondazione Carifano nella suggestiva Corte del Nespolo. Dopo Adrian Fartade, youtuber e divulgatore scientifico con oltre mezzo milioni di iscritti, e Daniele Davì, che ha parlato di social media e e della sua vita da "Content Creator", questa sera sarà la volta di uno dei giornalisti più conosciuti e popolari, volto noto della tv e del podcast. Pablo Trincia svelerà tecniche narrative efficaci, portando le sue esperienze come reporter di inchieste per “Piazza pulita”, “Report” e “Le Iene”. Lo intervisterà Jacopo Frattini, giornalista pubblicista di Comunica Media Agency.

Pablo Trincia, classe ’77, si è occupato di inchieste sulla droga e il narcotraffico, sul bullismo e il noto caso di cronaca dei cosiddetti "diavoli della bassa modenese", riguardo alla presunta setta satanica nella quale sarebbero stati coinvolti bambini poi allontanti dalle famiglie, e da cui è stata tratta anche una docuserie di successo. Ha inoltre rivolto la sua attenzione giornalistica ad alcuni dei casi più eclatanti della cronaca degli ultimi decenni: dal naufragio della Costa Concordia a Elisa Claps, fino all’attentato all’agenzia British Airways a Roma nel 1985. Alla Corte del Nespolo di Palazzo Bracci a Fano, stasera, svelerà "L’arte del racconto del reale", alle 21.15. L’ingresso è libero e gratuito. Info su www.generazionefuturofestival.it