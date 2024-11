Il relitto del Nettuno spostato in un’area pubblica del porto

Dopo un lungo lavoro di squadra tra il Comune di Fano, la Capitaneria di Porto e numerosi altri enti, ieri pomeriggio è stato finalmente spostato in un’area pubblica all’interno dell’area portuale, a costo zero per l’amministrazione, il relitto del Nettuno, ovvero il peschereccio affondato nel porto di Fano nell’agosto 2023 e recuperato da quel fondale a luglio scorso, per essere poi parcheggiato nello scalo d’alaggio di MareLift al costo di 140 euro al giorno per le casse pubbliche. "Questa mattina - ha dichiarato ieri il sindaco Luca Serfilippi - l’azienda Sorcinelli, a sue spese, ha predisposto le operazioni di trasferimento. Fondamentale durante tutto l’iter burocratico è stato l’impegno dell’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari, di tutti gli uffici comunali e della Capitaneria di Porto. È stato un grande lavoro di squadra".

Un’operazione che segna anche l’inizio di un nuova fase, in cui l’amministrazione comunale si adopererà per recuperare con una richiesta di "esecuzione forzata in danno", i soldi spesi per tutte quelle operazioni che erano di competenza della società proprietaria del relitto. Soldi che Serfilippi dichiara "Sono stati solo anticipati, fino ad oggi". La rimozione dell’imbarcazione e il suo trasferimento hanno comportato un costo che si aggira intorno ai 100mila euro. Una cifra che il Comune intende recuperare dall’armatore che, nonostante i numerosi solleciti, non si è mai palesato. Un sentito ringraziamento è stato rivolto dall’amministrazione alla comandante dell’Ufficio circondariale Marittimo di Fano, tenente di vascello Trombetta e al comandante Gaudino della Capitaneria di Porto di Pesaro, oltre che all’onorevole Carloni che da Roma ha supportato l’amministrazione nel trovare la migliore strada amministrativa per affrontare questa complessa situazione.

ti.pe.