Il Ridosso, 25 anni nel segno della marineria

Appuntamento domenica mattina, alle 9.30 al mercato ittico di viale Adriatico. Inizia in un uno dei luoghi simbolo dell’attività dei pescatori la celebrazione dei 25 anni del Ridosso, l’associazione che promuove la conoscenza della tradizione marinara e ne conserva la memoria. Si parte con la simulazione dell’asta del pesce e la commemorazione dei defunti soci dell’associazione, poi i saluti degli amministratori e del presidente della BccFano. Segue da parte dell’autore Stefano Rovinelli (Snell), la presentazione e illustrazione del libro "Mar Cord – Storie di mare, di corde , d’arcord", che raccoglie le testimonianze di marinai e famigliari, riportando aneddoti del passato e rinfrescando la memoria della marineria fanese.

Successivamente, dopo aver ascoltato alcune testimonianze dal vivo ci si trasferisce al ristorante "Pesce Azzurro". Un altro incontro è in programma giovedì 5 dicembre, alle 17, nella sala della Concordia del palazzo municipale dove si svolge il convegno "Quale museo della marineria e della pesca per Fano ?". Al dibattito sul museo della marineria che dovrà sorgere all’ex asilo Manfrini in fase di ristrutturazione, ci saranno gli amministratori della città che porteranno il loro contributo sullo stato dei lavori e sul progetto per la realizzazione del museo, gli ex assessori che ricorderanno il percorso che ha portato all’acquisizione dell’immobile e al restauro. Parteciperà anche il progettista Sergio D’Errico, la direttrice del museo della marineria di Pesaro, Mario Facchini (Pipeta) marinaio in pensione e socio dell’associazione e l’ingegnere Giorgio Pagani della Sfelab con un’idea progettuale per il futuro. Gli eventi per i 25 anni dell’associazione sono una ulteriore conferma dell’impegno dell’associazione Il Ridosso per la conservazione della memoria della marineria fanese.

an.mar.