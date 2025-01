"Il selciato usato per piazza Costa non è uniforme con gli altri"

"Il selciato utilizzato per la piazza Costa non è uniforme con quello in via Montevecchio e via Arco d’Augusto". Il capogruppo del Pd, Cristian Fanesi, raccoglie le lamentele dei cittadini sui lavori in corso nella parte di piazza Costa dove si sta mettendo a terra la nuova pavimentazione (già terminata in prossimità del ristorante Il Bello e la Bestia, da concludere davanti alla pizzeria Mc Kenzie). "In piazza Costa è stato scelto un selciato non levigato – conferma il capogruppo Fanesi – a differenza delle vie adiacenti. Mi pare una soluzione di qualità pessima e pericolosa. In molti si stanno lamentando".

Fanesi, su segnalazione dei cittadini, ha verificato di persona lo ‘stacco’ tra i due tipi di pavimentazioni: quella in corso d’opera e quella già esistente. Pavimentazione che, almeno per questa prima parte, dovrebbe essere completata entro una ventina di giorni dalla ripresa, a partire da oggi, del cantiere. Solo a quel punto gli ambulanti potranno essere trasferiti tutti nella parte della piazza già sistemata, per avviare il cantiere nell’area rimanente.

Un progetto, quello della riqualificazione di piazza Costa (costo 1,4 milioni di euro), problematico fin dal suo avvio, a gennaio 2024, per la presenza degli ambulanti, che in questi mesi hanno dovuto convivere con polvere e mezzi di lavoro, per i numerosi ritrovamenti archeologici. Tra l’altro la Soprintendenza, proprio per mettere a conoscenze i cittadini degli scavi effettuati, ha organizzato nel corso dello scorso anno più visite guidate all’area.

Proprio per consentire la convivenza del cantiere, degli scavi archeologici e degli ambulanti che si sono rifiutati di trasferirsi altrove, piazza Marcolini è stata suddivisa in più zone di intervento. Nonostante le difficoltà, il cantiere dovrebbe concludersi entro quest’anno per restituire alla città non più un parcheggio, come era in precedenza, ma una vera piazza con panchine, sedute ed una illuminazione.

Per evitare ulteriori disagi, la nuova giunta in accordo con gli operatori commerciali, ha deciso che la pavimentazione della pescheria non sarà rifatta ma solo ripulita, così come saranno tinteggiate le pareti dell’edificio, prevista una nuova illuminazione e installati i cancelli per evitare che l’area interna, una volta ripulita, continui ad essere utilizzata, come dormitorio e luogo di bivacco.

Anna Marchetti