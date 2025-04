Il senso della vita e della morte secondo Violante

"’Ma io ti ho sempre salvato’, la maschera della morte e il nomos della vita". E’ l’ultimo libro scritto da Luciano Violante e che il Presidente emerito della Camera dei Deputati presenterà domani alle 17,30 al Teatro Angel Dal Foco di Pergola. Nell’occasione dialogherà con l’onorevole Antonio Baldelli, organizzatore dell’evento e con Sergio Belardinelli, docente dell’Università di Bologna.

Presidente Violante, come nasce questo lavoro letterario?

"’Ma io ti ho sempre salvato’ è una frase che mi sussurrò mia madre dal letto di morte in un ospedale di Roma e l’ho scelta come titolo di questo libro che nasce dalla riflessione sui fondamentali: la vita e la morte. Il mondo contemporaneo sembra aver interrotto, tecnologizzato e nascosto il tema dell’inevitabile conclusione della nostra vita, finendo per sminuirne la ‘sacralità’. E così oggi si muore in guerra, si muore migrando, si muore perché non si può o non si vuole più vivere; ma l’indifferenza crescente verso la morte ha reso più fragile il rapporto con la vita".

Un libro in parte autobiografico.

"E’ un testo in cui racconto un po’ di cose della mia esistenza e il modo in cui ho vissuto le varie morti che mi hanno toccato. Ma il tema è più ampio".

Una vita, la sua, cominciata in un campo di concentramento in Etiopia.

"Mio padre Giovanni, giornalista, e mia mamma Marina andarono nel Paese africano durante il fascismo. Dopo qualche mese che erano ad Addis Abeba gli inglesi li rinchiusero in un campo di concentramento. Lei era incinta e tutti la spingevano ad abortire per non far nascere un bimbo in quell’inferno, ma lei mi volle mettere al mondo lo stesso (era il 25 settembre ’41) e usò l’abito da sposa di zia Zoe per farne delle fasce per me".

Poi cosa accadde?

"Nel ’43, grazie alle ‘navi bianche’ della Croce Rossa, donne e bambini furono liberati e io e la mamma arrivammo a Napoli. E da lì raggiungemmo Rutigliano, in Puglia, il paese di mio padre".

Dopo tanti anni quella frase di sua mamma, ‘Ma io ti ho sempre salvato’.

"Sì, parole che mi disse, con la voce flebile, negli ultimi giorni di vita, mentre teneva la sua mano lunga e ossuta sulla mia. ‘Ti ho sempre salvato’ voleva dire che il suo corpo mi aveva dato al vita almeno due volte. Nel campo di concentramento e poi proteggendomi dai soldati lungo la strada per la Puglia".

L’ultima parte del libro è dedicata a sua moglie Giulia.

"E’ venuta a mancare mentre scrivevo la pagine finali e le ho dedicato la postfazione. In una delle ultime notti, mentre ero seduto vicino al suo letto mi ha chiesto che ore fossero. Erano le due. Mi ha accarezzato il viso e mi ha detto: ‘adesso va a dormire, altrimenti mi preoccupo’. Le sue ultime parole. Quando la morte è arrivata, il cielo è diventato di piombo, i colori erano scomparsi, non sentivo più le parole, la razionalità era scomparsa"

Perché a Pergola?

"Il collega deputato Baldelli mi ha invitato ed è un vecchio costume comunista italiano che bisogna andare anche nei piccoli centri perché tutti hanno diritto di ascoltare. E io ho mantenuto dentro di me questa tradizione. Vengo molto volentieri a Pergola".

Sandro Franceschetti