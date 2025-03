Il sindaco Nicola Barbieri entra in Fratelli d’Italia. E va verso la candidatura alle elezioni regionali

Nicola Barbieri, 36 anni, primo cittadino di Mondolfo dal 2016, riconfermato nel 2021 con l’84% dei consensi e attualmente anche consigliere nazionale Anci, ufficializza il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

Sindaco, decisione presa?

"Sì. Ho scelto di entrare perché Fratelli d’Italia è un partito che ha dimostrato di saper interpretare con concretezza e serietà le esigenze dei cittadini e di rappresentare una forza di governo credibile e responsabile. La grande stima nei confronti del presidente del consiglio Giorgia Meloni e del governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli ha rappresentato un elemento determinante di questa scelta".

Quale bagaglio porta in dote al partito?

"L’esperienza da sindaco mi ha insegnato che la politica non è fatta di parole, ma di decisioni quotidiane per migliorare la vita delle persone. Porterò con me questa visione del ‘fare’".

Qual è il futuro del centrodestra nelle Marche?

"La guida del centrodestra nella nostra regione ha segnato un cambiamento storico. La sfida è quella di consolidare questo risultato, confermando che il nostro è un modello amministrativo affidabile e proiettato al futuro. Dobbiamo continuare a investire sulla valorizzazione degli amministratori locali, coinvolgere i giovani, ascoltare le comunità e tradurre le esigenze in azioni efficaci".

A proposito di Regione, si candiderà alle elezioni di settembre, quando le Marche dovranno scegliere il nuovo presidente e la sua squadra?

"Se il partito me lo chiederà, sarò pronto a dare il mio contributo".

La scelta di aderire a Fratelli d’Italia porterà dei cambiamenti all’interno della sua lista civica di maggioranza del Comune di Mondolfo?

"Assolutamente no. Nessun cambiamento. Il nostro gruppo ‘FareCittà’, che ha liberato Mondolfo e Marotta dall’immobilismo e dalle vecchie logiche del passato, continuerà come sempre a lavorare per migliorare il territorio e la qualità della vita dei cittadini, con determinazione e spirito di squadra".

L’europarlamentare Matteo Ricci ha lanciato la propria candidatura a governatore definendo quella di centrodestra una squadra di ‘mediocri’, cosa ne pensa?

"Diffido sempre da chi, per cercare consenso, getta discredito sugli avversari piuttosto che proporre idee e progetti concreti. Il rispetto della persona è un valore che va messo al primo posto e chi è in politica da tanti anni dovrebbe saperlo".

Sandro Franceschetti