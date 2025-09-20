Il sindaco Serfilippi esalta il governatore . E martedì arrivano i ministri della Lega

"Presidente Acquaroli siamo tutti con te". Così il sindaco Luca Serfilippi ha accolto nel tardo pomeriggio di ieri il presidente Francesco Acquaroli, a Fano, in piazza Amiani. "Abbiamo un appuntamento con la storia" ha detto Serfilippi invitando tutti i presenti a mobilitarsi in questo finale di campagna elettorale. Nonostante i sondaggi favorevoli ad Acquaroli, il presidente uscente alla guida della coalizione di centrodestra tiene i piedi ben saldi a terra. "I sondaggi raccontano un sentiment – commenta – che effettivamente riscontro quotidianamente in tutta la regione, ma l’importante è che, il 28 e il 29 settembre, i cittadini confermino il nostro buon governo andando a votare". "Non spegnete – ha aggiunto Acquaroli – quello che abbiamo accesso, solo così potremmo completare il lavoro iniziato. Dobbiamo riportare le Marche tra le regioni più sviluppate d’Italia e d’Europa". E così Acquaroli ha parlato della Zes (Zona economica speciale) ricordando che le Marche sono finite tra le ‘regioni in transizione’ nel 2018 quando era al governo regionale il centrosinistra. Sul tema della sanità ha confermato il superamento dell’idea dell’ospedale unico nella provincia di Pesaro e Urbino: "Chi dice il contrario non fa che mettere in giro notizie false". Toccati il tema delle infrastrutture realizzate o da realizzare, dello sviluppo dell’aeroporto di Falconara e del progetto regionale dell’alta velocità con la nomina dell’alto commissario.

Prossimo incontro con il centrodestra, a Pesaro, martedì 23 settembre alle 18, all’hotel Charlie, con l’evento "La Lega di Governo per le Marche" questa volta con i vertici della Lega. Saranno presenti il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

Anna Marchetti