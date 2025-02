Il sorriso di ’Ale’ si è spento, vallata sotto choc

Una tragedia che ha gettato nello sgomento le intere comunità di Terre Roveresche e Mondavio. Se n’è andato, improvvisamente, a 37 anni ancora da compiere, Alessandro Palazzini (foto), titolare, insieme ai fratelli, del bar ‘My Café’ di Orciano, nella centralissima piazza Garibaldi. Un ragazzo conosciuto e stimato da tutti, babbo di un bimbo di appena 5 anni che ora dovrà crescere senza il sorriso contagioso di quel giovane genitore che ai suoi occhi appariva come invincibile e rassicurante.

E, invece, mercoledì sera si è consumato l’imponderabile. Alessandro, appassionato di calcio, uno sport che ha sempre praticato grazie alle sue indubbie doti tecniche, era da poco rientrato in casa a Mondavio - dopo aver disputato una partita di calcetto con gli amici nell’impianto sintetico all’aperto di Tavernelle e una successiva capatina al proprio bar – quando ha avvertito un malore. Erano circa le 22,30: la compagna ha immediatamente chiamato il 118, che è intervenuto con tempestività, ma all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare.

Nonostante i ripetuti e prolungati tentativi di rianimarlo, il suo cuore non è più ripartito. E proprio una problematica cardiaca dovrebbe essere la causa dell’accaduto, anche se a fare piena chiarezza sarà solo l’autopsia disposta sul suo corpo, trasferito all’obitorio dell’ospedale di Fano. Alessandro Palazzini era nato il 16 marzo 1988 e, dunque, avrebbe compiuto 37 anni fra meno di tre settimane, ma un destino difficile da comprendere e da accettare ha deciso diversamente, spegnendo, per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, la luminosità del suo sorriso. Perché lui era davvero un ragazzo sempre disponibile e con una grande attenzione verso gli altri, non solo i clienti, ma tutte le persone. Accogliente e innamorato della vita.

La data del rito funebre, che dovrebbe svolgersi a Orciano, il suo paese d’origine, non è ancora stata decisa, ma visto che si procederà con l’esame autoptico non sembra imminente.

A esprimere il cordoglio per le comunità colpite dalla sua prematura scomparsa è il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli: "La morte di un giovanissimo padre tocca profondamente la sensibilità di tutti. Sono sicuro di interpretare il sentimento di ogni concittadino facendomi portavoce dell’affetto nei suoi confronti e dei suoi cari". E non potrebbe essere altrimenti, perché ‘Ale’ era davvero un giovane che sapeva farsi voler bene.

Sandro Franceschetti