Il tamburello, passione senza età. Doppia vittoria per i mondolfesi

Esordio super per la formazione di tamburello del Gruppo Sferistico Mondolfo. Domenica, a Sant’Arcangelo di Romagna, il team cesanese ha dominato la sfida a tre che ha inaugurato il Campionato Nazionale di Serie C Muro, girone Romagna-Marche, vincendo entrambe le partite che l’hanno visto impegnato. Nel primo match ha liquidato con un perentorio 13 a 3 la compagine di casa del Sant’Arcangelo e successivamente ha avuto la meglio sul Treia per 13 a 8.

Una giornata da incorniciare per i portacolori mondolfesi, che rispondono ai nomi di William Passerini, Dylan Del Moro, Marco Sorcinelli, Riccardo Barbetti, Riccardo Sorcinelli, Luca Gigli, Michael Baldi ed Enrico Sorcinelli. Con loro nella trasferta romagnola c’era l’allenatore Romolo Piccioli, che è anche dirigente del Gruppo Sferistico Mondolfo (guidato dal presidente Gianluca Di Sante) e delegato regionale della Fipt, la Federazione Italiana Palla Tamburello.

Una disciplina che nella città a balcone sul mare si pratica da 50 anni e che richiede notevole maestria e preparazione atletica, visto che si gioca in 5 contro 5 su un campo lungo la bellezza di 80 metri e largo 20, con un muro su uno dei due lati maggiori sul quale, per rendere tutto ancora più difficile, può essere fatta rimbalzare la palla. Il 22 settembre toccherà a Mondolfo ospitare la sfida con il Sant’Arcangelo e con Treia.

s.fr.