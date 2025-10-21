Il tartufo bianco riempie le strade e pure il museo

Un fiume di visitatori, 180 diversi stand espositivi, più di 800 biglietti staccati al Museo di Bronzi dorati in tre giorni. La 28esima Fiera del Tartufo bianco pregiato di Pergola, andata in scena il 5, il 12 e il 19 ottobre, è stata un grande successo, confermandosi tra le più importanti kermesse italiane dedicate al ‘re della tavola’.

Una formula vincente che continua a conquistare: cucina e cultura, gusto e bellezza, un mix perfetto che rende Pergola un riferimento nazionale per qualità dell’offerta e fascino del borgo, come ha certificato anche l’appuntamento finale dell’altro ieri, con tantissima gente a gremire la città e a fare acquisti del prezioso fungo ipogeo e di altre tipicità, tanto che diversi rivenditori hanno letteralmente esaurito i loro prodotti.

"E’ proprio così – commentano con orgoglio il sindaco Diego Sabatucci e l’assessore ai grandi eventi Antonio Baldelli -, sia il 12 che quest’ultima domenica più di uno stand ha finito tutte le specialità che proponeva e già a metà pomeriggio ha esposto il cartello ‘sold out’. E la soddisfazione più grande è stata ricevere i complimenti per la bellezza e la cura della città, oltre che per la qualità dell’evento.

La Fiera è ormai un volano straordinario per Pergola e per tutto il territorio, capace di generare turismo, economia e orgoglio. Un grazie va a tutta la squadra e a quanti hanno contribuito, con passione e professionalità, alla riuscita di questa manifestazione che cresce anno dopo anno e regala emozioni".

s.fr.