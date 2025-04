Il teatro si trasforma nel Moulin Rouge

"Welcome To The Moulin Rouge", è il musical che l’associazione teatrale Happy Days 2.0 porta in scena al Teatro della Fortuna, sabato 26 aprile, alle 21. Venti i protagonisti, tra attori, cantanti e danzatori, per proporre uno spettacolo liberamente ispirato all’omonimo film diretto da Baz Luhrmann. "Sarà una riproposizione di diversi generi musicali – ha spiegato Fabrizio Bartolucci che cura la regia dello spettacolo – da Madonna ai Nirvana dagli U2 a David Bowie". Non mancheranno i riferimenti all’opera pucciniana Tosca e ad altri musical "vissuti in versione post moderna".

Una sfida importante per tutto il cast, impegnato con la recitazione, il canto e la danza a ricostruire lo strano mondo del Mouline Rouge e la storia di un giovane scrittore che arriva nella Parigi bohemienne per innamorarsi di una delle protagoniste del famoso locale parigino. Sul palco anche le ballerine di Danza Accademy e due danzatori professionisti per interpretare ll Tango di Roxanne. "Torna – ha sottolineato la presidente dell’associazione Caterina Maggini – la collaborazione della nostra associazione con il Teatro della Fortuna: i biglietti sono già in vendita al botteghino dal 7 aprile".

Sia il vicesindaco Loretta Manocchi sia il presidente della Fondazione Stefano Mirisola hanno rimarcato la differenza dell’attuale gestione del Teatro della Fortuna rispetto alla precedente amministrazione. "C’è voglia – ha fatto notare Manocchi – di riaprire il teatro alla città: un’occasione per le istituzioni di conoscere le realtà associative fanesi e per i cittadini di fare esperienza nel mondo dell’arte". "Ci sono tutti gli ingredienti – ha commentato Mirisola – per uno spettacolo di successo. Torniamo a riproporre una collaborazione con un’altra associazione dopo la bella esperienza fatta durante il Carnevale".

an. mar.