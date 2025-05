Il teatro visto da dietro. In mostra gli scatti dei liceali

"Progetto Dorothy 4.0", da ieri in mostra al Teatro della Fortuna una selezione degli scatti degli studenti del liceo artistico Apolloni che documentano le fasi di backstage della stagione teatrale 2024-2025: dalle prove al montaggio delle scenografie, dalle luci ai costumi. Vincitrice del progetto Maya Boscovic che ha avuto in dono dalla Fondazione Teatro della Fortuna una macchina fotografica professionale. Seconda classificata Agnese Benedetto, terza Gaia Rossi. Menzione speciale per la migliore fotografia a Beatrice Viola. Il "Progetto Dorothy 4.0" nasce da un’intuizione di Andreina Bruno e del professor Paolo Tosti ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche e la Fondazione Teatro della Fortuna per avvicinare i giovani alla fotografia di scena e al mondo del teatro.

La formazione è stata condotta dalla fotografa professionista Cristina Pergolini ed ha avuto il suo momento culminante con la Lectio Magistralis del fotografo internazionale Andrea Rotili, professionista certificato Leica, noto per il suo lavoro nei contesti teatrali e musicali, in particolare nel mondo del jazz. Di "scatti favolosi" ha parlato il presidente della Fondazione Stefano Mirisola, mentre il professor Tosti ha sottolineato come il ‘progetto Dorothy 4.0’ "sia una grande opportunità offerta dalla scuola".