Il tecnico: "Ho inciso zero. È dei ragazzi il merito"

L’eroe del giorno è Boubacar Coulibaly che ha "spaccato" la partita. "C’era solo un risultato – ha detto l’attaccante – e tutti hanno dato tutto per portarla a casa. Anche chi è entrato dopo. Nel ruolo dove ho sempre giocato, sono andato in gol ma la squadra mi ha aiutato. Però sono più contento per il risultato che per me. Dedico la doppietta alla squadra e alla famiglia". Mister Manoni è onesto: "Quello che ho inciso in questa partita è uguale a zero. Il merito va ai ragazzi che hanno dato l’anima. Questo è un punto di partenza per centrare l’obiettivo finale". Il cambio di modulo ha inciso? "A prescindere dall’aspetto tattico e tecnico, ho visto un gruppo coeso. È una vittoria importante per la testa". Il ritorno sulla panchina? "Per me è vita. Sono contento che il Fano abbia pensato a me e spero di ripagare la fiducia". Capitan Gianluca Urbinati da poco papà: "Sono state le 24 ore più belle della mia vita. Ringrazio tutti. Io ‘duro’ che piango da un giorno e mezzo. Ero talmente emozionato che non sono neppure riuscito a fare il discorso ai ragazzi. Dopo mesi terribili finalmente troviamo un’unione di intenti grazie al nuovo presidente".

s.c.