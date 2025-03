Il trasporto anziani raddoppia

L’assessorato ai servizi sociali del Comune di San Costanzo, guidato da Gessica Vitali, ha deciso di potenziare il servizio di trasporto per gli anziani che non sono in grado di spostarsi autonomamente. Un trasporto gratuito che fino al mese scorso era fornito due mattine al mese e che, invece, a marzo e aprile avrà cadenza settimanale, tutti i martedì (a partire, dunque, da dopodomani) nel consueto orario dalle 9 alle 11,30. Trasporto che dà la possibilità ai nonnini di raggiungere il centro del paese per il mercato settimanale e per compiere altre commissioni. Per usufruirne basta effettuare la prenotazione entro le ore 10 del lunedì precedente, chiamando l’ufficio servizi sociali, che si occupa direttamente della gestione, ai numeri 0721.951240, 0721.951226 e 0721.951227. Un piccolo ma importante servizio, che a San Costanzo è stato attivato da anni e che ora viene ampliato.

s.fr.