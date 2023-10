Il trattore si ribalta e gli schiaccia la gamba

Fano, 30 ottobre 2023 – E’ rimasto incastrato con una gamba sotto la cabina del trattore a cingoli che stava manovrando.

E’ ferito gravemente un agricoltore di 42 anni, che oggi, alle 17,40 circa, in località Magliano di Cuccurano, stava manovrando il mezzo lungo un terreno quando per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, facendolo cadere e andandogli a schiacciare una gamba.

Sul posto i pompieri di Fano e il 118. L’uomo è stato liberato e trasportato all’ospedale

in eliambulanza.