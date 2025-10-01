Il triplo salto dei sindaci . Scattano in tre Comuni le urne anticipate

Due sindaci eletti consiglieri regionali e un terzo che entrerà nel ‘parlamentino’ se, come sembra, si libererà un posto per la probabile nomina ad assessore di Enrico Rossi, eletto nelle liste della Lega. Le elezioni regionali, nella provincia di Pesaro e Urbino, avranno delle ripercussioni importanti anche in due comuni del territorio, anzi, molto probabilmente in tre. Perché il ruolo di consigliere regionale è incompatibile con quello di primo cittadino. Pertanto, dovranno lasciare il loro scranno di sindaco sia Nicola Barbieri a Mondolfo, sia Enrico Rossi a Cartoceto e dovrà presumibilmente fare lo stesso Nicolò Pierini di Piandimeleto, primo dei non eletti della lista della Lega, nel caso che Enrico Rossi, come prevedibile, entri a far parte della giunta di palazzo Raffaello.

Nello specifico la norma prevede, infatti, che qualora il sindaco intenda accettare l’elezione a consigliere regionale si possono verificare due situazioni: o si dimette, con conseguente scioglimento del consiglio comunale e nomina di un commissario; oppure viene dichiarata la sua decadenza dal consiglio comunale, che rimane in carica, insieme alla giunta, fino a nuove elezioni (al primo appuntamento elettorale utile) con le sue funzioni svolte dal vicesindaco. Nei tre comuni le situazioni sono dunque le seguenti.

A Mondolfo, quarto Comune della provincia in termini di abitanti, che sarebbe andato al voto per il rinnovo del consiglio e l’elezione del sindaco a primavera 2026, il primo cittadino Nicola Barbieri, eletto nell’Assemblea legislativa delle Marche con 4.412 preferenze, lascerà il ruolo di capo dell’amministrazione. Al suo posto, fino alle prime elezioni amministrative utili, che si svolgeranno nella prossima primavera, reggerà l’amministrazione il vicesindaco che però potrebbe non essere l’attuale numero due Carlo Diotallevi, perché il ruolo di vicesindaco sembra che subirà un cambio anticipato: al posto di Carlo Diotallevi, verrà nominata Alice Andreoni (attuale assessore ai servizi sociali), che quindi potrebbe traghettare il Comune fino alla prossima data utile per le Comunali.

A Piandimeleto, con il sindaco Nicolò Pierini che ha ottenuto ben 2.222 preferenze, si svolgerà il capo dell’amministrazione fino all’appuntamento con le elezioni. Nel comune di Cartoceto il ruolo di vicesindaco sarà svolto da Matteo Andreoni. Intanto comunque i sindaci si godono i frutti delle urne. "Ringrazio di cuore i 4.412 cittadini della provincia che hanno scelto di darmi fiducia – dice il primo cittadino mondolfese Nicola Barbieri –, esprimendo la propria preferenza. Questo passo avanti rappresenta per me una grande soddisfazione, personale e politica. È il naturale proseguimento di un percorso iniziato dieci anni fa da sindaco, insieme a una squadra che, con impegno e passione, ha contribuito a un cambiamento tangibile nel nostro territorio".

"Sarò con orgoglio – prosegue Barbieri – al fianco del presidente Francesco Acquaroli, per continuare insieme a migliorare le nostre Marche. Con l’entusiasmo – conclude – e la voglia di fare di sempre".