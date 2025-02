Il turismo in prima linea, siglato un patto

Il turismo è al centro del patto siglato ieri a Marotta tra ‘I Borghi più belli d’Italia nelle Marche’ e Assohotel Fano, Torrette e Marotta per creare un circuito sinergico volto a promuovere i borghi marchigiani e diffondere la conoscenza del loro patrimonio tra i turisti che soggiornano nelle strutture associate Assohotel. "Un’azione concreta a favore delle imprese ricettive, puntando verso la destagionalizzazione e che ha l’obiettivo di arrivare sui mercati nazionali e internazionali con un binomio costa-aree interne in grado di favorire le realizzazione di pacchetti turistici e di valorizzare le bellezze e le peculiarità dei nostri territori".

Il protocollo prevede azioni concrete: gli albergatori si impegnano a mettere a disposizione degli spazi all’interno delle proprie strutture per l’esposizione di materiali informativi (brochure, mappe, poster) che saranno promossi anche attraverso i canali digitali. Si provvederà, poi, a quantificare e a monitorare il flusso degli ospiti delle strutture ricettive verso i borghi, a creare campagne di comunicazione congiunte per promuovere gli stessi all’interno delle fiere e delle borse del turismo nazionali e internazionali, a collaborare nell’organizzazione di eventi promozionali e nella creazione di percorsi turistici tematici, a organizzare eventi locali e regionali per incentivare la scoperta dei borghi marchigiani e, infine, a utilizzare i rispettivi loghi per la comunicazione congiunta.

"Siamo orgogliosi di poter condividere questo percorso con un’associazione prestigiosa come ‘I Borghi più belli d’Italia nelle Marche’ – afferma Boris Rapa, responsabile Assohotel-Confesercenti Pesaro Urbino - convinti che mettere a sistema le nostre realtà sia la carta vincente per diversificare l’offerta turistica e implementare i flussi in entrata". Come associazione di categoria siamo molto soddisfatti per questo accordo – aggiunge Matteo Radicchi, direttore Confesercenti Fano - in quanto siamo riusciti a svolgere una delle funzioni più importanti del nostro lavoro: quella di fungere da corpo intermedio tra le varie realtà che animano il turismo e le economie del territorio". "Questo protocollo rappresenta un passo concreto per la promozione e la valorizzazione dei nostri borghi – dichiara Cristiana Nardi, presidente de ‘I Borghi Più Belli d’Italia nelle Marche’ –. È un’iniziativa che ci permette di raggiungere un pubblico più ampio".

Sandro Franceschetti