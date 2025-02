Il turismo mette le ali: boom di stranieri

di Tiziana PetrelliGli eventi sportivi e il Carnevale di Fano alle porte, si confermano un motore fondamentale per il turismo cittadino, attirando visitatori e generando un impatto significativo sulle presenze fuori stagione. Il prossimo fine settimana, poi, con la prima "Coppa Carnevale Città di Fano" di nuoto, arriveranno 600 atleti per un totale di 750 presenze. Mentre nel corso delle tre domeniche di sfilata, si stima invece l’arrivo di circa 700 camper in città, un numero che testimonia l’attrattività del Carnevale anche per il turismo itinerante. Numeri che si inseriscono in un quadro complessivo di crescita del movimento turistico fanese, come ha annunciato il dirigente del settore Turismo del Comune, Ignazio Pucci, snocciolando i primi dati provvisori sul 2024, che la Regione Marche ha recentemente illustrato alla BIT e che mostrano un incremento rispetto all’anno precedente.

"Abbiamo registrato 112.188 arrivi e 613.365 presenze di turisti italiani, con una crescita di 808 arrivi (+0,73%) e quasi 40mila presenze in più (+6,96%) rispetto al 2023. Ma il dato più significativo è quello relativo agli stranieri, con un +13,89% di arrivi e un +28,35% di presenze. Complessivamente, Fano ha raggiunto per la prima volta dopo anni le 757.748 presenze turistiche, con un aumento del +10,46%, l’incremento maggiore di tutta la Regione Marche". Nonostante questa crescita, però, Fano resta al quinto posto nella classifica delle città turistiche marchigiane, dietro Senigallia, Pesaro, San Benedetto del Tronto e Ancona. A tal proposito Pucci ha ribadito l’importanza della sinergia tra turismo ed eventi per il futuro della città: "Alla BIT abbiamo presentato i cinque grandi eventi che riteniamo strategici per Fano. Il Carnevale è il primo grande appuntamento del 2025, capace di generare flussi turistici significativi in bassa stagione. Il nostro obiettivo è consolidare e migliorare i risultati del 2024, sfruttando al massimo il potenziale di una città che può ancora crescere molto nel panorama turistico regionale".

Un risultato che, secondo il sindaco Luca Serfilippi, deve essere un punto di partenza per fare ancora meglio: "I dati sono importanti e fanno enormemente piacere, ma devono anche stimolarci a crescere ulteriormente. Fano ha tutte le potenzialità per fare quel salto di qualità che merita". Un’attenzione particolare viene riservata al turismo dei camperisti, che durante il Carnevale trova spazio in un’area dedicata: "Ringrazio i camperisti, perché rappresentano un settore con grandi potenzialità. Nel periodo del Carnevale, abbiamo predisposto un’area a due passi dal circuito, ma dobbiamo lavorare per offrire loro ancora più servizi. Ci rivedremo presto per ragionare su come implementare questa offerta". Serfilippi ha infine evidenziato il ruolo strategico degli eventi sportivi nel potenziare il turismo fuori stagione, sottolineando anche l’importanza della nuova piscina cittadina: "Eventi come la Coppa Carnevale sono fondamentali perché consentono alle strutture alberghiere di riempirsi e valorizzano investimenti recenti, come la piscina inaugurata lo scorso anno".