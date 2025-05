Il turismo vola sulle ali degli aquiloni: "Pienone nei bar e nei ristoranti"

di Tiziana PetrelliUn Primo Maggio da ricordare, quello vissuto a Fano con l’esordio dell’evento "Un mare di Aquiloni". Dalle prime ore della mattina, migliaia di persone hanno invaso la zona mare, con lunghe code di auto in ingresso in città e vie di accesso intasate verso il Lido e Sassonia. Il colpo d’occhio era straordinario: famiglie, bambini, turisti, cittadini… un "nero di gente". Tanto che in molti locali il tempo medio per un semplice caffè al tavolo si aggirava sui 30-40 minuti, tanta era la folla presente. Il cielo sopra la costa si è trasformato in un mosaico colorato, tra aquiloni giganti, sagome fluttuanti e sorrisi di bambini.

La manifestazione, ideata dall’assessore al Turismo Alberto Santorelli e sostenuta dal sindaco Luca Serfilippi, ha centrato in pieno l’obiettivo: animare la città, far lavorare le attività economiche, offrire un’alternativa attrattiva ai cittadini e ai visitatori. "Questa mattina ho fatto un giro di telefonate tra i nostri associati – racconta Matteo Radicchi, direttore Confesercenti – e tutti si sono dichiarati molto soddisfatti. Un barista del Lido mi ha detto che così tanta gente, ininterrottamente dalle 8 alle 20, non l’aveva mai vista. I bar e i ristoranti della zona mare hanno lavorato benissimo, ma anche in centro, pur con poche attività aperte, si è registrato un grande movimento. Gli effetti più evidenti li hanno avuti i pubblici esercizi, in particolare bar e ristoranti della zona mare, ma c’è stato un effetto a catena anche sul centro storico, che era pieno di persone. Anche le poche attività commerciali che sono rimaste aperte in centro hanno lavorato bene.Questo conferma che l’organizzazione di eventi, anche fuori stagione, è fondamentale per trattenere le persone in città".

Un entusiasmo condiviso anche dalla presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini: "Una bella cartolina per la nostra città, un risveglio vero e proprio. Era tutto un passaparola: ’Venite al Lido, è bellissimo!’. L’atmosfera era di gioia collettiva, un vero palcoscenico di colori e stupore. L’indotto è stato evidente: strutture ricettive, stabilimenti balneari, attività commerciali, tutti hanno lavorato bene. È un evento che destagionalizza, che porta famiglie, economia, e che deve diventare un appuntamento fisso". Soddisfatto anche l’assessore Santorelli, ideatore dell’iniziativa: "La stagione estiva è partita! ’Un mare di aquiloni’ è stato proprio come l’avevo immaginato: colorato, divertente e pieno di famiglie. Alcune cose sono da migliorare, ma sono certo che negli anni crescerà ancora".

Sulle stesse corde il sindaco Luca Serfilippi: "Nulla accade per caso. Dietro ogni dettaglio, ogni angolo curato, ogni spazio restituito alla città c’è un lavoro concreto e condiviso. Volevamo farci trovare pronti per l’estate, e questo è solo l’inizio". Il successo dell’iniziativa è stato sottolineato anche dalla Lega di Fano, partito di riferimento sia del sindaco Serfilippi che dell’assessore Santorelli, che in una nota ha parlato di "esordio da incorniciare" per il Festival degli Aquiloni. "Decine di migliaia di persone hanno affollato la spiaggia fin dal mattino, trasformando il Primo Maggio in una giornata indimenticabile. Questo è il segno che investire in eventi capaci di dialogare con l’identità del territorio è la strada giusta – dichiara il capogruppo Mario Alberto Rinaldi – È questa la città che vogliamo".