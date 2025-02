Il venerdì nero degli incidenti

Due incidenti a distanza di poche ora nella giornata di venerdì in via Carmine e in via Cavallotti. In via Carmine, all’altezza del civico 2, si sono scontrati un ciclomotore e bicicletta: entrambi i conducenti, un fanese di 61 e un albanese di 31, sono finiti al Pronto soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, in via Carmine.

Sempre venerdì un altro incidente è avvenuto in via Cavallotti, stavolta alle 18. Protagonisti un’auto, condotta da un fanese di 83 anni che aveva a bordo la moglie, e un autocarro guidato da un albanese di 46 anni. Quest’ultimo, portato al Pronto soccorso in codice verde, era in mobilità per lavoro con il collega, rimasto illeso. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati da pattuglie della Polizia locale.