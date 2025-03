Il vento non ferma la corsa. A migliaia per la due mari

Festa doveva essere e festa è stata. Tantissimo entusiasmo ha accompagnato ieri pomeriggio l’arrivo a Pergola della quinta tappa della prestigiosa ‘Tirreno Adriatico’. Migliaia le persone che si sono riversate lungo le strade per applaudire i 186 ciclisti, in rappresentanza di 24 squadre, impegnati nella ‘corsa dei due mari’. Sia per incitare i protagonisti nei duri tratti in salita di Monterolo e dei Barbanti, sia per salutare il loro passaggio nel centralissimo corso Matteotti, e, infine, per assistere al taglio della finish line, posizionata di fronte al Museo dei Bronzi dorati.

Nonostante un vento forte che ha reso ancora più impegnativa la prova di 205 chilometri dei corridori (scattati alle 10,35 da Ascoli Piceno), nessuno ha voluto perdersi l’autentico spettacolo regalato dai campioni del pedale e arricchito con una serie di iniziative collaterali da parte dell’amministrazione comunale. Col centro storico trasformato in un accogliente palcoscenico per appassionati e cittadini grazie al maxischermo allestito in piazza Ginevri dov’è stato possibile seguire l’intera tappa trasmessa in mondovisione, musica dal vivo, animazioni e i punti ristoro che hanno reso l’attesa dell’epilogo anche decisamente gustosa. In molti hanno pure colto l’occasione per visitare il Museo dei Bronzi, aperto con orario continuato dalle 10 alle 18,30.

Oltre ai pergolesi, tantissima la gente dell’intera vallata che ha voluto partecipare all’evento e non sono mancati neppure gli appassionati arrivati da altre regioni, come ad esempio il signor Franco e il signor Paolo, di Perugia: "Ci piace il ciclismo e abbiamo colto l’occasione per visitare questi luoghi". Un gruppetto, per essere presente, si è addirittura sciroppato un viaggio dal Belgio, dalla città di Gent: "Siamo venuti in Italia per seguire la corsa ‘Strade Bianche’ e ora la ‘Tirreno Adriatico’ – raccontano -. E’ lontano, ma ne è valsa davvero la pena. Sono giornate molto belle e stiamo scoprendo località, come Pergola, che sono veramente incantevoli. Torneremo presto da queste parti con le nostre famiglie per trascorrerci le vacanze".

Insomma, non solo un evento di grande sport, ma anche una vetrina notevole per il territorio, questa tappa della ‘corsa dei due mari’ voluta dall’amministrazione e resa possibile dal lavoro del referente per le Marche di Rcs Alighiero Omicioli, che proprio negli ultimissimi giorni ha messo in evidenza che soltanto per gli atleti e i loro staff sono stati garantiti agli hotel della costa, da Pesaro a Senigallia, più di 1.300 pernottamenti, ai quali vanno aggiunti anche quelli degli ospiti e dei rappresentanti degli sponsor, con un indotto sicuramente interessante a livello economico.