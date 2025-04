Il vescovo in val Bidente. È la prima visita pastorale

Dal 2 all’11 maggio il vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro Livio Corazza terrà la visita pastorale nell’Unità Pastorale Alta Valle del Bidente. Un momento atteso sia da parte dei fedeli, dai parroci, dalle associazioni sia dai volontari della vasta e montana Unità pastorale alla quale appartengo le parrocchie di Santa Sofia, Corniolo, Spinello, Poggio alla Lastra, Isola e Collina di Pondo. "Siamo grati a monsignor Livio per la sua attenzione alle realtà periferiche e disagiate del territorio forlivese – commenta don Giordano Milanesi reggitore dell’unità pastorale –. È la sua prima visita pastorale nella nostra vallata e quindi ne siamo onorati. La visita pastorale è una delle forme collaudate dall’esperienza nei secoli, con cui il vescovo mantiene i contatti personali con il clero e gli altri membri del popolo di Dio. È un’occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodandoli, incoraggiandoli e consolarli, ed è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e a un’azione apostolica più intensa. Il nostro Livio avrà modo di confrontarsi con tante realtà, istituzioni e persone che vivono in un territorio dove esiste una efficiente rete di servizi sociali e sanitari, ma che registra i problemi tipici delle aree interne. Dove la popolazione continua a calare nonostante la piena occupazione e la presenza di tante opportunità i nostri giovani se ne vanno e la popolazione invecchia".

Il vescovo si confronterà quindi con una comunità ancora vivace sotto tutti i punti di vista, dove le occasioni di lavoro ma anche quelle di divertimento e culturali sono un dato positivo, ma che nonostante ciò è giunta alla soglia di poco più di 4mila abitanti (500 dei quali di origine straniera), visto che nell’ultimo quindicennio le morti hanno superato le nascite.

Il programma prevede venerdì 2 maggio alle 20,30 l’incontro con il consiglio dell’Unità Pastorale e il Consiglio economico, mentre lunedì 5 nella mattinata il vescovo visiterà la scuola primaria e secondaria di primo grado e, alle 15, l’ospedale Nefetti. Martedì 6 alle 10,30 visita al centro socio-riabilitativo il ‘Piccolo Principe’ e nel pomeriggio gli ammalati. Invece giovedì 8, a partire dalle 9, visita ad alcune aziende del territorio e alle 20,30 incontro con Volontariato Vincenziano, Gruppo K, Catechisti, Caritas, Ministri Istituiti e Straordinari. Venerdì 9 alle 9,45 visita alla Casa di Riposo San Vincenzo de’ Paoli e alle 11 incontro con gli amministratori del Comune. Il programma della visita pastorale si completa domenica 11: alle 9,30 incontro con i bambini del catechismo; alle 11 santa messa e alle 18,45 incontro con i giovani.

Oscar Bandini