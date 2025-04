Il ’Vigilante’ di Papagni torna in piazza Cleofilo. Era stata presa di mira dai vandali. Ancora

È stata restaurata e collocata al suo posto nella piazzetta Cleofilo, di fianco alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, la scultura dal titolo "Il Vigilante" dell’artista Giuseppe Papagni che era stata vittima di atti di vandalismo nei mesi scorsi. Non è la prima volta che l’opera d’arte viene presa di mira: già negli anni scorsi, quando si trovava dinanzi alla chiesa di Sant’Agostino venne "decapitata" di notte da sconosciuti.

"Come è vero che il tempo e l’incuria consumano oggetti e opere d’arte, figurative – ha commentato Giuseppe Papagni - è anche vero, come la cronaca recente informa, che più volte da tempo con soddisfazione da parte di ignoti sono state danneggiate sculture esposte nello spazio urbano, contando sulla inesistenza delle telecamere. Per ciò che riguarda l’arte contemporanea, poi, è anche possibile percepire la diffusa incomprensione tra arte e pubblico dovuta anche a un insegnamento scolastico presumibilmente fermo alle soglie delle avanguardie del primo Novecento".